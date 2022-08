Anyaország, Kultúra :: 2022. augusztus 3. 17:14 ::

"Céljainkat a kulturális ellenforradalom határozza meg"

A Magyar Szigeten került sor Retkes Tamás író Dupla baka című történelmi regényének bemutatására, őt és a kiadó nevében Gulyás Attilát, a Szabad Szellem - Magyar Kultúra alapítvány elnökét kérdeztük, kedvcsinálóként, hogy miről is szól a mű, illetve mi az alapítvány missziója.

- A Dupla bakát, jóllehet az első trilógiám lezáró kötete, önállóan is élvezhető munkának szántam. Mivel a történet az érett Kádár-korban zajlik, az alkotás körülményeiben újdonságot jelentett a levéltári kutatások tilalma és a szakirodalom hiánya. Ezeket most a korabeli szaksajtóval, valamint rengeteg interjúval pótoltam. Megszólaltattam számos egykori sorkatonát, tiszthelyettest, tisztet, sőt néhány főtisztet is. Őszinte és érdekes nyilatkozataik rengeteg segítséget jelentettek a számomra nélkülözhetetlen hitelesség elérésében. Ennek kapcsán ugyanakkor kijelenthető, hogy ez a könyvem tartalmazza a legtöbb kitalált elemet. Törekedtem bemutatni, milyen lehet(ett) a tevőleges és a tagadólagos ellenállás egy világnézetileg ellenséges közegben - ismertette a könyv hátterét a szerző.

Mint mondja, a könyvbemutató lebonyolítása magán viseli úgy a fesztiválok laza hangulatát, mint a saját találékonyságunkat, hiszen számos nehézséggel kellett megküzdenünk. Tulajdonképpen nálunk ez a megszokott: egyesek számára talán érthetetlen, de mindenért meg kell küzdenünk, viszont ezért tanuljuk meg értékelni a legapróbb eredményt is. Az alapítvány gondozásában megjelent könyvek eleve nem a fogyasztói társadalom nihilista-hedonista igényeit célozzák meg, tehát mondhatni, hogy a nehezebb, de igaz utat választottuk. A közönség ismét konstruktív kérdéseket tett fel, majd igazán szépen fogytak a könyvek is, tehát végül nem lehet okunk panaszra.

- A Nyájas Olvasó nélkül mi sem boldogulnánk. Külön élményt jelentett parolázni a gúnyhatáron túliakkal, elvégre a bűbáj földjén leomlottak a határok - fűzte hozzá.

- Szeretném, ha jövőre végére érhetnék a Magyar próféta trilógiának, melynek második részének is éppen csak leadtam a kéziratát. Annál inkább szeretnék haladni az írással, mert foglalkoztat A felemelt zászló második részének megalkotása, de egyéb ötleteim is vannak. Remélhetőleg mihamarabb szolgálhatok majd a részletekkel, addig is a kedvenc záróformulámmal élnék: "maradjunk kapcsolatban!" - ismertette jövőbeli terveit.

- 1994 óta működik alapítványunk, mely elsődleges céljának a kulturális ellenforradalmat határozza meg. Ennek jegyében a kultúra területén tevékenykedünk, valamint lehetőségeinkhez mérten támogatunk olyan kezdeményezéséket és szervezeteket, melyek a nemzeti identitás védelmét és megerősítését tűzik zászlajukra - kezdte portálunk számára az alapítvány fő tevékenységi körét Gulyás Attila.

- A korábbi években támogattunk nemzeti rock együtteseket, koncerteket, megemlékezéseket, valamint a Gede Testvérek kiadó munkáját is. Fő tevékenységünk, melyről legtöbben ismernek minket, a könyvkiadás, melyet közel 10 éve végzünk. Elsődleges szempontunk a történelmi hitelesség, legyen szó forrásmunkáról, világnézeti műről vagy regényről, így olyan szerzőkkel dolgozunk, akik ennek a kritériumnak maximálisan megfelelnek. Így kiadtuk Tudós-Takács János filozófus írásait, dr. Dömölki János forrásmunkáit és Retkes Tamás regényeit. Évente előrukkolunk egy-két újdonsággal, idei első kötetünk legtermékenyebb írónk, Retkes Tamás egy korábban elektronikus formában megjelent regényének, a Dupla bakának exkluzív, nyomtatott kiadása. Célunk, hogy az általunk megjelentetett hiánypótló munkákat minél többekkel megismertethessük. Ez motivált minket a Magyar Szigetre kitelepülésre is - folytatta.

- Előzetes terveink szerint kifejezetten a Magyar Sziget időpontjára időzítettük legújabb kiadványunk megjelenését. Azonban a fesztivál kisszínpadán, a szombati programfüzérben szereplő könyvbemutatónkat bizonyos átszervezések miatt mégsem tudtuk megtartani hivatalos program keretében, így alternatív megoldáshoz folyamodtunk. Az alapítvány kitelepült könyves pavilonjánál vártuk az érdeklődőket szombat délután, ahol a megjelentek egy rövid könyvbemutatót követően dedikáltathatták frissen megvásárolt példányaikat, valamint korábban a szerzőtől vásárolt más könyveiket is. Külön öröm volt ugyanakkor, hogy voltak, akik kifejezetten a könyvbemutató miatt jöttek el a fesztiválra, így a szervezési problémák miatti keserű szájízt a délután folyamán érkező érdeklődők lelkesedése oldotta fel - közölte a kalandos részleteket.

- A munka nem áll meg, már javában készül legújabb könyvünk, a tavaly megjelent, és rekordgyorsasággal elkapkodott Magyar Próféta sorozat második része, mely terveink szerint késő ősszel lesz elérhető. Ezen felül lehetőségeinkhez mérten idén is szeretnénk támogatni hozzánk közel álló kezdeményezéseket, karitatív gyűjtéseket - vetítette előre a soron következő feladataikat.

Lantos János - Kuruc.info