Anyaország :: 2022. augusztus 4. 10:19 ::

Megrendszabályozzák Niedermüllerék az 50-nel "száguldozó" képződményeket

Nem csak Terézvárosban, hanem három kerületben összehangoltan lesz 30 kilométer per órás sebességkorlátozás – írja a Népszava.

Soproni Tamás azt jelentette be, hogy „Terézváros minden utcájában, ahol nem jár BKK-járat, 30-as sebességkorlátozást vezetnek be, amit fizikai korlátokkal is biztosítani fognak.” A kerületvezető Graz-ot hozza fel példaként, ahol egy hasonló intézkedés után átlagosan három decibellel lett csöndesebb a város, a nitrogén-oxid-koncentráció negyedével esett vissza, a gyalogos és biciklis közlekedés pedig vonzóbb alternatívává vált. A portál kérdésére Niedermüller Péter (DK) erzsébetvárosi polgármester elmondta, hogy a VI., VII. és a VIII. kerület összehangoltan, egységes rendszerben vezetné be a 30 km/órás sebességkorlátozást. Csak szerinte Soproni Tamás kissé előreszaladt a közléssel.

A politikai akarat ugyan megvan és egységes, de az érintett kerületek eltérő adottságai miatt további egyeztetésekre van szükség a szakmai szervezetek bevonásával, és még arról sincs döntés, hogy miként érinti ez a kerületben lévő fővárosi kezelésű utakat – derül ki a cikkből.

A Népszavának azt is sikerült megtudnia, hogy készül egy Budapest egészére érvényes "forgalomcsillapítási koncepció", amelyhez egyelőre a kerületektől gyűjtik be a javaslatokat, de ha minden igaz, őszre elkészülhet.

(Népszava - 24 nyomán)