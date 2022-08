Anyaország :: 2022. augusztus 4. 20:30 ::

Napokon belül 1000 forintba is kerülhet egy kiló kenyér

Több áremelkedés következtében napokon belül 1000 forint fölé nőhet egy kiló kenyér ára – derült ki a TV2 riportjából.

Az alapanyagárak és a költségek tovább nőttek az utóbbi hetekben, de a kenyér ára ezt még nem követte, így a közeljövőben újabb drágulásra lehet számítani. A Tényeknek Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy többek között a liszt is nagyon sokat drágult az utóbbi hetekben.

215 és 225 forinti kilónkénti árra állt be a szakma – mondta, utalva ezzel arra, hogy ennél drágább még sosem volt a liszt Magyarországon.

Egy karcagi pékségben szintén arról beszéltek, hogy alig tudják követni a gabonafélék árának emelkedését. „Összességében januártól június 15-éig emelkedett 44 százalékkal” – mondta Laczik Dénesné, a Kerekcipó Kft. ügyvezetője erről.

Hozzátette: az energiaárak is tovább nőttek az utóbbi hetekben, és ez a drágulás még nem épült be a kenyér árába. Emiatt a szakértők úgy kalkulálnak, hogy akár 20-30 százalékkal is drágulhat a kenyér a következő napokban.

Ezzel pedig néhány pékségben már 1000 forintig is drágulhat egy kiló kenyér. A Tényeknek nyilatkozó vásárlók azt mondták: nem lepődnének meg az emelésen, de nem is tudnának mit kezdeni vele, mivel a kenyéren sehogy sem lehet spórolni.

(TV2 - Index)