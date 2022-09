Anyaország, Cigánybűnözés :: 2022. szeptember 1. 15:14 ::

Mi Hazánk: azonnal állítsák le az Országos Roma Önkormányzat finanszírozását!

A Mi Hazánk Mozgalom felszólítja a kormányt, hogy azonnal állítsa le az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ), illetve az ORÖ által futtatott összes program finanszírozását!



Fotó: MH

Ahogy az most kiderült, még az Országos Roma Önkormányzat elnöki posztját is 30 millió forintért adták-vették, ez pedig még a hazai virulens korrupciós környezetben is különlegességnek számít, és jól mutatja, hogy az egész cigány érdekvédelem és politikai képviselet a közpénzekkel való visszaélés melegágya.

Követeljük ezért az Országos Roma Önkormányzat azonnali feloszlatását! Elfogadhatatlannak tartjuk azt is, hogy a több korrupciós üggyel kapcsolatban hírbe hozott Farkas Flórián továbbra is láthatóan kormányzati védelmet kap, érinthetetlen.

A Mi Hazánk Mozgalomnak már a választási programjában is szerepelt a cigányügyi programok finanszírozásának leállítása, ezt most sürgetővé tette az ORÖ elnökének lebukása. Az így felszabaduló pénzügyi forrásokat költse a kormány az oktatásra, a rezsicsökkentésre, egészségügyre, vagy a közbiztonság megerősítésére! - írja közleményében Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke.