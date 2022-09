Anyaország :: 2022. szeptember 14. 20:58 ::

Pénzbüntetésre ítélték a Borkai-ügy egyik szajháját

1,5 millió forint pénzbüntetésre ítélte a bíróság a Borkai-ügyben ismertté vált egyik "fiatal hölgyet", aki együtt jachtozott a volt győri polgármesterrel. A vád három rendbeli személyes adattal visszaélés volt. Ők készítették a jachton a később kiszivárgó, több mint intim videókat, írja a Blikk.



Fotó: Pozsonyi Zita

A Győri Járásbíróságon előkészítő üléssel kezdődött meg a Borkai Zsoltról készült felvételek miatt indult büntetőügy. A hat vádlottból csak öten jelentek meg: az egykori válogatott focista, Póczik József – aki korábban elismerte, hogy megfordult nála néhány felvétel az ominózus adriai útról – komoly szívműtéten esett át, így nem tudott megjelenni.

A zsarolás és más bűncselekmények miatt indult per első ülésén a vádirat ismertetetéséről lemondtak az érintettek, így csak a különböző indítványokból lehet következtetni az ügy részleteire. Mint kiderült, Borkai ügyvéd barátját – aki szintén a polgármesterrel "lazult" a jachton – az ügyészség szerint tízmilliós nagyságrendű összeggel próbálták megzsarolni, a vádlottak padján azonban olyanok is helyet foglaltak, akik a felvételek elkészítésében vettek részt.

Köztük a Borkaiékkal tartó ikerpár egyik tagja, aki harmadrendű vádlottként egyedüliként mondott le a tárgyalásról és tett beismerő vallomást.

Őt a bíróság személyes adattal visszaélés miatt másfél millió forint pénzbüntetéssel sújtotta. Ezt megelőzően a bíró szerette volna megtudni a "hölgytől", hogy mennyit keres havonta, ám nem járt sikerrel ugyanis az érintett "nem tudta megmondani", mennyi pénzből él, amiként azt sem, hogy a magas életszínvonalához havonta mekkora összegre van szüksége.

Van egyéni vállalkozása, de a barátja tartja el: mint mondta, olykor 20 ezret, máskor másfél millió forintot kap tőle. (Bizonyára a szolgáltatásai függvényében - a szerk.)

A kérdésekre nehezen, jellemzően röviden válaszolt, az utolsó szó jogával viszont élt.

"Azt megjegyezném, hogy én és az ikertestvérem nagyon sok mindenben károsultunk a botrány miatt" – fogalmazott.

A többi vádlott esetében az ügyészség börtön kiszabását indítványozta.

A következő tárgyalási napra várhatóan még idén sor kerül, ám ez függ Póczik József állapotától is.

Frissítés: a Telex részletesebb tudósítása:



Megvan az első ítélet a Borkai-ügyben – igaz, hiába akarták sokan levenni Borkaiékról a keresztvizet, „ügyük” nem nekik, hanem a volt győri polgármester zsarolásával vádolt társaság tagjainak van. A Győri Járásbíróságon tartott előkészítő ülésen most azt a nőt marasztalták el 1,5 millió forintos pénzbüntetésre, aki a botrányt kirobbantó felvételeket készítette a jachton tartott szexpartin. Társai ügye folytatódik a bíróságon. Borkai Zsolt korábbi vallomása szerint annak idején a Fidesz-pártközpontban Kubatov Gábor látta és értékelte a felvételeket, és úgy gondolták: ebből nem lesz politikai zűr.

Megtartották Győrben az előkészítő ülést a Borkai Zsolt és barátainak zsarolásával vádolt társaság ügyében. A vádlottak padjának egy részét egyetlen család foglalja el, tagjait városszerte ismerik. De közülük éppen a leghíresebb, P. József, a volt válogatott labdarúgó-legenda hiányzott a tárgyalásról. Kiderült: alapos okkal, mert épp most szívkatéterezték egy infarktus miatt.

A hat vádlott közül négyen tagadják bűnösségüket, az ötödik pedig csak azt, hogy a pénz átvétele előtt megzsarolta volna Borkaiékat. Egyedül K. (Kóté - a szerk.) Lili, az a fiatal nő fogadta el egészében a vád állítását, aki az ügyészség szerint a felvételeket készítette a jachton 2018-ban. Az ő pere tehát lezárult: másfél millió forint a büntetése.

Ők is akarták zsarolni Borkait, de elkéstek



A részletes vádat az ülés elején nem ismertették, mert a beidézettek ismerik már. De a Fővárosi Főügyészség korábban kiadott közleményéből a mozaikok összeállnak. Az alaptörténet pedig lassan történelmünk része: a vádirat szerint a fiatal nő 2018 májusában egy horvátországi hajóúton Borkai Zsoltról, Győr korábbi fideszes polgármesteréről és társairól szexuális tartalmú fénykép- és videófelvételeket készített a fedélzeten zajló szexparti közben.

A kompromittáló anyag készítésére a barátnője és annak férje (a II. és I. rendű vádlott) kérte fel, amiért cserébe 100 ezer forintot ígértek neki. A felvételekkel zsarolni akarták Borkait – áll a vádban.

Az események irányítása azonban kicsúszott a házaspár kezéből, mert a felvételek egy idő után már mindenütt keringtek. Eljutottak a V. és VI. rendű vádlotthoz is, az előbbi F. Gábornak, tehát az I. rendű vádlottnak az édesanyja. A VI. rendű vádlott pedig a volt labdarúgó, az V. rendű második férje. Az ügyészség szerint ők ketten szintén szerettek volna egy bőrt lehúzni a fotókon szereplőkről, s újabb körben próbálták megzsarolni Borkaiékat 10 millió forinttal. De az már nem sikerült.

Beelőzte őket ugyanis F. Gábor barátja, aki az ügy IV. rendű vádlottja, J. Zoltán. Ő 2019-ben, az orgiába forduló buli után szűk egy évvel kereste fel az érintetteket, és közölte velük: megbízója csak abban az esetben nem hozza nyilvánosságra a sikamlós anyagot, ha fizetnek 12 milliót – áll a vádban. A rendőrségen tett vallomásában ez a bizonyos J. Zoltán azt állította: szentül meg volt arról győződve, hogy tényleg csupán az az egy kópia létezik, amivel ő üzletel.

Három és fél évet kaptak volna, de inkább perre mennek



J. Zoltán a bíróságon magát a zsarolást nem ismerte el, a vád nagy részét ugyanakkor igen. Ez nehéz is lenne, mivel a pénz átvételéről írásos szerződés született – „szellemi javak átadása” címen. A férfi egyébként azért sem fogadta el az előkészítő ülésen az ügyészség által felajánlott büntetést, mert annak időtartamát sokallta.

Az ügyészség megtette mértékes indítványait arra az esetre, ha a vádlottak azt elfogadják a rájuk vonatkozó vádpontokkal együtt – persze ez a része a pernek már virtuális, mivel nem fogadták el és tárgyalás lesz. A Fővárosi Főügyészség mindenkire három és fél év letöltendő büntetést indítványozott, kivéve F. Gábor feleségét, a II. rendű vádlottat, aki szerinte 3 évet érdemel beismerés esetén. A felvételeket készítő fiatal lányra nézve eleve pénzbüntetést indítványoztak.

A család minden tagja tagadta, hogy bármi köze lenne a botrányon – a vád szerint – profitáló J. Zoltánhoz, és szerintük senki nem utasította a perbe fogott Lili nevű lányt a fotók elkészítésére. Valamint nem is bujtották fel a IV. rendűt zsarolásra, nem adtak senkinek pendrive-ot, nem adtak senkinek fotókat.

Az ő esetükben a tárgyalást még az év végéig kitűzi a bíró, de már most előre jelezte azt is, hogy zárt ajtók mögött fogják lefolytatni az eljárást – alighanem sejthető, miért: a bizonyítékok akármennyire is közismertek, továbbra is intimnek minősülnek.

Az ügynek 9 sértettje van. Közülük szinte mindenki ismert Győrben, ott volt a jachton több jól menő vállalkozó és a jól ismert ügyvéd, Rákosfalvy Zoltán is.

Ebből nem lesz politikai zűr



De Győrben a vádlottak padján ülő két család – főképp az idősebb szülők – neve is elég közismert. F. Gábor édesanyja beadványában azt írta, a válása után úgy elmérgesedtek a családi viszonyok, hogy ez kizárttá is tenné az összejátszást a rokonok között. Ráadásul ő maga jó viszonyban volt Borkaival és Rákosfalvyval is, semmi oka nem lett volna őket megzsarolni.

Ugyanez igaz a második férjére, aki jelenleg a Petz-kórházban fekszik. A volt válogatott sportoló – mint megtudtuk – hátsó fali infarktuson esett át, ezt még saját lábán hordta ki, de emiatt most szívkatéteres vizsgálatra kellett bemennie a kórházba. Nyitott szívműtétre szorul hamarosan, ereket kell cserélni a szervezetében. Az ő esetében az előkészítő ülés sem kezdődhetett el, de ha jósolni kell, aligha ismeri el a vádbéli bűnösségét.

F. Gábor édesanyja a beadványban kitért Borkai vallomására is, ami szerint a Fidesz-pártközpont – Kubatov Gáborral az élen – látta és értékelte a felvételeket, és úgy gondolták, ebből politikai zűr nem lesz, legfeljebb családi – a Borkai családjáé.

Az ügyvédek próbálták a Győrben zajló eljárást összevonni Czeglédy Csaba „Ördög ügyvédjét” érintő perével, de az ügyészség minden próbálkozást feleslegesnek tart. Indítványt tett egyikük a bírói tanács elfogultságának kimondására is, mondván, hogy az ügyben a polgármester személyével együtt a város is érintett. Az előkészítő tárgyalást ennek ellenére megtartották, a bíróság nem érzi magát elfogultnak.

K. Lili, az ügybe keveredő ikerlányok egyik tagja, akit III. rendű vádlottként most pénzbüntetésre ítéltek, nem örül annak, hogy országos ismertségre tett szert. Ennek a sérelemnek többször hangot adott. Flegmán viselkedett, főleg az ülés elején közbe-közbe szólt, kérdezgetett, és szinte mindig ülve beszélt. Többször rendre utasították, beszólásait sem sokáig tolerálta a bíró.

A lány elfogadta a vádat, hiszen szavai szerint „pontosan az történt, ami le van írva”. Az utolsó szó jogán azt mondta: „Megjegyezném: én és az ikertestvérem sok sérelmet szenvedtünk el. Kíváncsi lennék, hogy ha esetlegesen Gábor (az I. rendű vádlott) tagadja a történteket, akkor kik azok, akik posztoltak? Hogyan került fel ez az internetre, mert azt tudom, hogy engem meglopott valaki.”