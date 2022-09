Anyaország :: 2022. szeptember 20. 11:42 ::

Orbán rendelete: tíz évig titkolózhatnak az operatív törzsek

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány döntése az egyes közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos jogok veszélyhelyzet idején történő gyakorlásáról. Az Orbán Viktor által aláírt rendelet szerint a veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet idején létrehozott Operatív Törzs – ideértve a munkacsoportját is – feladat- és hatáskörébe tartozó döntések előkészítését szolgáló adatok nem nyilvánosak.



Korábbi fotó (MTI)

A rendelet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek arra a paragrafusára hivatkozik, amely szerint ezek az adatok a keletkezésüktől számított tíz évig nem nyilvánosak. A megismerésükre vonatkozó igény

akkor utasítható el, ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné.

A rendelet szerint az Operatív Törzs döntéseinél készített, rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adattal (különösen a döntést előkészítő jegyzet, feljegyzés, beszámoló, jelentés, jegyzőkönyv adatai) összefüggésben indult közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárásban az adat az iratokhoz nem csatolható, arról másolat nem készíthető, az – legfeljebb az eljárás sikeres lefolytatásához szükséges mértékben – kizárólag az adatot kezelő közfeladatot ellátó szervnek az adatkezelés helyszínéül szolgáló helyiségében tekinthető meg.

A rendelet hétfőn 23 órakor már hatályba is lépett, és a már folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. A kormánynak egyébként immár több (például nemzetbiztonsági, gazdaságvédelmi, aszály-veszélyhelyzeti) operatív törzse is van, írja a 24.hu.