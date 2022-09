Anyaország :: 2022. szeptember 30. 09:01 ::

Orbán úgy tesz, mintha nem szavazták volna meg a szerinte Európa-nyomorító szankciókat

A politikában a tapasztalatokat jó használni, azt tanultam meg az elmúlt 12 évben, hogy válságok idején a legjobb, ha be tudjuk vonni az embereket. Mint a covid, vagy a migráció miatt, ilyenkor be szoktuk vonni őket. Az a kérdés, hogy egyetértési pontot tudunk-e létrehozni. Mert minél válságosabb időt élünk, annál inkább egyetértést kell létrehozni. Ehhez formákat kel találni. Most nehéz időket élünk, szükség van nemzeti konzultációra – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. A kormányfő két hónap után jelent meg újra a műsorban. A Magyar Hang összefoglalója.



Miután az emberek fizetik meg a szankciós politika árát, mivel Brüsszelben hozott politikai döntések hajtották az árat. Ha nem lenne szankció, valahol ott lenne az ár, mint a választás környékén, valahol száz dollár környékén – mondta. Szerinte akkor nem is lenne gond, a rezsiszabályok nélkül is lehetne menedzselni.

"Nem szavaztuk meg" a vétózható szankciókat, mégis emelik az árakat...



Megállapodás is volt, a németekkel együtt képviseltük, hogy az energiára nem vetjük ki a szankciókat, aztán a németek átálltak és júniusban elfogadták az olajra, aztán felmerült a gázra is, utána pedig kilőttek az árak – mondta. Szerinte Brüsszelben hazudtak, az árak az égben vannak, a spekulánsok pedig dörzsölik a tenyerüket.

Amikor elkezdtek az energiára kivetett szankciókról beszélni, láttak-e hatástanulmámyokat – kérdezte a műsorvezető. „Világosan láttam azt az összefüggést, ha elkezdjük lebegtetni azt a kérdést, hogy a gázra kivetünk-e szankciókat, az olajra meg ki is vetünk, annak egyetlen következménye lesz, ehhez nem kell atomtudósnak lenni, ez pedig az, hogy az energiaárak pillanatok alatt emelkedni kezdenek. Mert ilyenkor mindenki megmozdul, és miután nagyon nagy pénzek mozognak, óriási erők kezdenek dolgozni, hogy alkalmazkodjanak egy általuk feltételezett magas árhoz. Ez önmagában viszi is föl az árat, a spekulánsok, mint mondtam, Soros Györgytől kezdve a nagy részvénytulajdonosok az energiacégekben súlyos extraprofitmilliárdokra tesznek szert, ők pedig csörög a kassza és gyűjtik be a pénzt” – fogalmazott. (Nemcsak az általa elmondottak járulnak hozzá a háborós, "orosz" hatáshoz sem, az egész uniós irány benne van a megszavazott szankciókkal és az Orbánék által harmadik országba támogatott fegyverszállításokkal együtt. Szankciót pedig Orbán nélkül egyet sem tudtak volna elfogadni, mentesítések ide vagy oda – a szerk.)

Nem látta szükségét alaposabb hatástanulmányoknak, mert „mi nem szavaztuk meg a szankciókat, legyen ez annak a gondja, aki megszavazta. Mi nem szavaztuk meg, hanem kivételt, mentesítést is kaptunk” – fogalmazott. „Ha nem így lenne, sokkal rosszabb helyzet lenne Magyarországon, nem az árak miatt berzenkednénk, hanem nem is lenne energia. De miután mentesítést kaptunk, van energiánk, az ár meg világpiaci, nem tudunk külön magyar árat kitalálni egy olyan gazdasági világban, ahol Európában lényegében egységes mindenhol” – tette hozzá. „Amit rögtön tudtunk számítások nélkül is, amikor láttam, hogy a németek átállnak és a brüsszeli bürokraták átviszik a szankciót, hogy az energiaárak miatt meg fog nőni az az élelmiszer ára is. Mert a műtrágyához gáz kell, a szállításnak költségei vannak, és az élelmiszer-ellátásnak is energiaigénye van, tudtam, hogy ebből egy felgyorsuló inflációs élemiszerárnövekedés lesz, meg még az aszály is beütött közben itthon. Tehát a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart gyötri ez az új helyezte, ami így a vásárlókat is gyötri. Ezért kellett bevezetni az élelmiszerárstopot, már rögtön láttuk az elején, hogy kénytelenk leszünk ilyen lépésekkel védekezni” – fogalmazott. (Az árstopot még januárban, a háború előtt vezették be, az eddigi összes szankciós csomagot megszavazta Orbán Viktor – Magyar Hang szerk.)

Emlékeztették, hogy korábban az októbert nevezte vízválasztónak, hogy Európa belesodródik-e háborús gazdaságba. „A politikában van olyan, hogy hibáznak a döntéshozók, olyan is van, ami most Brüsszelben történt, hogy hazudnak az európai embereknek, mert nem azt tették, amit vállaltak és az intézkedéseknek nem az lett a következménye, mint a mit szántak” – kezdte válaszát. De szerinte a politikában a rossz döntéseket általában ki lehet javítani, ilyenek a szankciók is. „Azért fontos, hogy legyen hangunk, nem csak azért, mert dühösek vagyunk, mert becsaptak minket, és ilyenkor jó ha az ember hangot ad a dühének mert az visszafogja a döntéshozókat a következő hasonló dologtól”, de azért is jó hangot adni, mert ha nem tiltakozunk, beépül ez a szankciós felár a gazdaságba és onnantól a következő 5-10 évben ez velünk marad. Október vízválasztó, amikor meg kell újítani a szankciókat, a brüsszeli politikusoknak is lehetőségük van revízió alá vonni a saját korábbi rossz döntésüket – mondta.

"Amerikából pénzelik őket, aki fizet, az rendeli a nótát"

Ezután az árstopokról kérdezték. Azt mondta, Magyarország ma képes arra, hogy ha holnaptól egy gázmolekula se jönne, a következő 4-5 hónapban akkor is lenne elég. A következő feladat a családok és vállalkozások megvédése volt, mert európai színvonalú árak vannak. A családoknak ugye ott a rezsivédelem, minden hónapban 181 ezer forintos támogatást kap minden család, ezt egyelőre bírja a magyar költségvetés, ebben az évben mondhatom, ki is gazdálkodtuk, és jó reményekkel jövőre is, indult tűzifaprogram, barnaszénprogram, az árstopok. A vállalkozásoknak most indul 200 milliárdos program, és indulhat munkahelyvédelmi is – tette hozzá.

Nehéz a helyzet, december elején ülünk le a költségvetési törvénnyel és utána hajtunk végre azokat a változtatásokat, melyekre szükség van – mondta. Vannak azonban jó hírek is, a nyugdíjasok jövőre is megkapják a 13. havi nyugdíjat és az inflációkövető emelést is. Sőt, ha 3,5 százalék felett lesz a gazdasági növekedés, amire jó esély van idén, a nyugdíjprémiumot is megkapják – tette hozzá.

Ezután a „baloldalról kérdezték”, és az amerikai támogatásról. „Így nagyon nehéz együttműködni bárkivel, hiba lenne, ha az ellenzékkel való együttműködésre alapozná a kormány és az ország a politikáját. Mert ők egyszerűen nem urai saját maguknak, Amerikából pénzelik őket, aki fizet, az rendeli a nótát. Ezzel kell élnünk, most ilyen ellenzékünk van” – mondta. Nehéz együttműködni valakivel, aki nem ura saját akaratának, hanem valaki más kottájából játszik – fogalmazott.

Ezt követően a nagy tiltakozást kiváltott szívhangrendeletről kérdezték, hogy jelenti-e ez a törvény szigorítását is. Elmondta, az abortusztörvény megváltoztatása hiba lenne, a mostani fenntartása mellett érvel, mereven ellenzi a változtatást, mert ezzel a magyar társadalom ellen tud élni, ráadásul nem ezzel a kérdéssel kellene foglalkozni, „hiszen szankció van, háború van, égben vannak az energiaárak, itt ez a dollárbaloldal a hátunkban, tehát ilyen körülmények kötött nem ezzel kell foglalkozni”. De ha foglalkozna is, akkor is arra jutna a kormány, hogy abortusztörvény-módosítást nem tervez, nem is tartja elképzelhetőnek – tette hozzá. Magáról a rendeletről nem beszélt.