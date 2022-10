Anyaország, Cigánybűnözés :: 2022. október 4. 15:46 ::

Gátlástalan csalási kísérletet rögzített egy férfi - a végén még a "banki ügyintéző" háborodott fel

Igencsak bicskanyitogató eset hangfelvételét tette közzé egy férfi. A gátlástalan csalásról a Facebook-oldalán tájékoztatta a nyilvánosságot. Egy csaló az OTP nevében hívta föl őt telefonon, és a szokásos banki hivatali zsargonhoz hasonló szöveggel próbálta kiszedni belőle bankkártyájának azonosítóját. A férfi gyanút fogott, és videón rögzítette a durva káromkodásba torkolló párbeszédet.

A 24.hu tette közzé azt a videót, amelyben végül nem a károsult panaszkodott kudarcáról, hanem a csaló kelt ki magából, nyomdafestéket nem tűrő módon. „A hivatalosnak tűnő telefonhívás kezdetén az álügyintéző Papp Ágotaként mutatkozott be, és egy hamis azonosítószámot is bemondott. Ezután előadta, hogy két gyanús tranzakció miatt telefonál, amit az ügyfél nevében kezdeményeztek ismeretlenek. Egy 180 ezer forintos és egy 240 ezer forintos utalásról beszélt, majd azt kérte a férfitól, hogy a sípszó után egy gépnek mondja be a bankkártya-adatait. Azt állította, szükséges, hogy a kártyát 15 percre zárolják, mondván, hogy így ki tudják zárni a rendszerből a csalókat.”

A férfi, aki nem is ügyfele az OTP-nek, belement a játékba, és egy teljesen egyértelműen képtelen számsort diktált be a sípszó után. Az álügyntéző ezt észlelve káromkodva bontotta a vonalat. Az eset rávilágít a hatóságok által sokszor elhangzott figyelmeztetésre, hogy a pénzintézetek telefonon keresztül soha nem kérnek kártyaadatokat az ügyféltől.

A férfi telefonja kijelezte a csaló számát, a hívás egy Hajdú-Bihar megyei körzetszámról érkezett. Telefonszám utáni tudakozó keresőjébe beütve a +3652314252 számot, az alatta lévő hozzászólások alapján erről nemcsak nő, hanem más esetben férfi is próbálkozott már az átveréssel.