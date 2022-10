Anyaország :: 2022. október 17. 20:42 ::

Agyrém, pontosabban uniós irányelv: óvodások kapnak bírósági levelet szüleik válása ügyében

Egy uniós irányelv magyar alkalmazása kapcsán egyre több óvodás és kisiskolás korú magyar gyermek kap levelet a bíróságtól, ha a szülei válnak. Ezekben azt írják: szeretnék őt is megkérdezni a gyermekelhelyezés kapcsán.

Az egyik ilyen, az ATV Start című műsorában (a nevek kihagyásával) felolvasott levél a következőképpen szól:

Kedves *a gyermek neve*! Én *a bíró neve* vagyok, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírája, az én feladatom, hogy döntsek a szüleid házasságának felbontásáról, és arról, hogy mennyi időt töltsetek a szüleitekkel. Ha meg akarod osztani velem a véleményed, kérlek, gyere el a bíróságra, és amit nekem elmondasz, az én a szüleiddel és az őket képviselő meg kell, hogy osszam.

Galambos Balázs, a SzépenVáljEl Válásközpont alapítója és mediátora a műsorban megerősítette: a Budai Központi Kerületi Bíróság és Pesti Központi Kerületi Bíróság valóban küld ilyen leveleket óvodás és kisiskolás korú gyereknek. Elmondása szerint vannak olyan kerületi bíróságok, ahol a gyereknek a saját kezével kell leírnia, hogy ő nem kíván eleget tenni a meghívásnak.

„El lehet képzelni, hogy egy kisgyerek, aki a betűket alig bírja formálni, nem is érti igazából, miről van szó, viszont a családja éppen felbomlik, az életének az alapegysége: az apja és az édesanyja éppen egy új életet akar kezdeni kétfelé, és akkor ezt ő még írja is le. Ez valami elképesztő agyrém” – vélekedett.

Galambos szerint ráadásul nem is csak a hogyannal van a baj. Abban az esetben, ha gyermek nincs ítélőképessége birtokában, már az is problémás lehet, ha megkérdezik minderről – hívta fel a figyelmet. Ugyanis – mint az elmagyarázta – a 12-14 éves gyerekekre is komoly felelősség hárul, a kisebb gyerekek beidézésének pedig beláthatatlan következményei lehetnek. Egy egészen pici gyerek, egy idegen környezetben, ahol csak a bíró van vele, a szülei nem, egészen egyszerűen szeparációs szorongást élhet át – mutatott rá Galambos, hozzátéve, hogy a nagyobb gyerekeknél pedig lojalitáskonfliktus alakulhat ki, hiszen – mint az a levélből is kiderül – a bíró a szülőknek is beszámol arról, mint mondott neki a gyerekük. Innentől kezdve pedig a gyerek tudja, hogy valamelyik szülőjének életre szóló sebet fog okozni – vélekedik Galambos.

A szakértő szerint a legjobb az lenne, ha nem alkalmaznák ezt a szabályozást, ha azonban mindenképpen kikérdezik a gyerekeket, szerinte ezt egy felkészült gyermekpszichológusnak kellene megtennie. Ez ugyanis nem kötelező, csak ha elmérgesedik a válás, ebben az esetben igazságügyi szakpszichiátert rendelnek ki a gyerekekhez – tette hozzá.

Galambos ezért azt tanácsolja azoknak a szülőknek, akiknek a gyereke ilyen levelet kap, hogy utasítsák vissza a felkérést.

A beszélgetés végén ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy szakmailag a magyar bírók jók, csak az egyes gyakorlatok megfelelő adaptálásához idő kell, tehát elképzelhető, hogy erre az esetre is ki fog alakulni egy alkalmas protokoll.