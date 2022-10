Anyaország :: 2022. október 25. 17:15 ::

Letiltás, inkasszálás, becsérték - a Mi Hazánk javaslatát lopta el a kormány, de persze rosszul

A kormány törvénytervezetéből kitűnik, hogy letiltások és inkasszálások esetében a letiltható mértéket növelnék, ami azt jelenti, hogy az eddigi, letiltás esetében 28.500 Ft helyett 60.000 Ft-ra növelnék a letiltástól mentes részt. Ha pedig valakinek a végrehajtás alá vonható, havonta kifizetett munkabére meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét, akkor az eddigi maximális 142.500 Ft helyett 200.000 Ft kaphat. Inkasszálás esetén a tervezet szerint 200.000 Ft felett lehet korlátlanul levonni, 60.000 és 200.000 Ft között pedig a munkabér vagy a nyugdíj 50%-át - írja közleményében dr. Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa. Alább a folytatás.

A Mi Hazánk Mozgalom szerint a tervezetben foglaltak nem jelentenek megoldást csak tűzoltásra alkalmasak! Évek óta problémát jelentenek ugyanis ezek az alacsony összegek az adósok életében, a jelenlegi gazdasági helyzetben pedig még keveset érnek. Hogy gondolja azt a kormány, hogy az árrobbanás és egekbe szökő rezsiszámlák mellett egy család meg tudni élni 60.000 vagy akár 200.000 Ft-ból?

A Mi Hazánk álláspontja mindig is az volt, hogy meg kell reformálni a letiltásokra és inkasszálásokra vonatkozó szabályokat, hogy az adósság rendezése ne kisemmizés legyen! Ezért mindig hangsúlyoztuk, ezen összegeket módosítani szükséges, ezzel elérve, hogy az emberek normális élethez való joga megmaradjon, és ne semmizzék ki a népnyúzó végrehajtók és a hiéna követeléskezelők az adósokat.

A becsérték ellen emelt kifogás illetékének megelőlegezését is követeltük, hogy az adósok jogorvoslati lehetőségei javuljanak, amit a kormány szintén be kíván most vezetni. Felhívjuk a kormány figyelmét, hogy ez nem elégséges! Vezessék be, hogy ne kérelemre, hanem automatikusan kötelező legyen a végrehajtó számára új értékbizonyítvány beszerzése, vagy legalább konkretizálja a törvény, hogy ezt az árverési hirdetmény kézhezvétele után is kérhesse az adós!

A Mi Hazánk Mozgalom követeli a kormánytól, hogy vizsgálja felül ezen intézkedéseit, és emelje meg a megállapított összegeket 60 ezerről minimum 100, 200 ezerről pedig 250 ezer forintra! Ezeket a módosításokat régen eszközölni kellett volna. Ne az ingatlanmaffiát, a népnyúzó végrehajtókat, a követeléskezelőket erősítsék a törvények, hanem az emberek érdekeit vegyék figyelembe! Ezért is lenne szükség ezen módosítások bevezetésére!