Korrupcióval vádolnak egy volt ügyészt, aki a Simonka-ügyben is nyomozott

Korrupciós bűncselekmények miatt emeltek vádat egy ismert ügyvéd ellen, aki annak idején több ügyészségen, köztük a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) dolgozott nyomozó ügyészként – tudta meg a Magyar Nemzet. Értesüléseik szerint a KNYF többek között azt rója az ügyvéd terhére, hogy még ügyészként milliós kenőpénzeket fogadott el. Úgy tudják, a korábban kiemelt gazdasági bűnügyekben eljáró volt ügyész azért került célkeresztbe, mert egy országosan ismert büntetőügy egyik érintettje – alkukötés reményében – terhelő vallomást tett rá.



A kép illusztráció

Korrupciós bűncselekmények miatt vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség egy befolyásos ügyvéd ellen, aki még ügyészként csúszópénzért cserébe adott át információkat különböző eljárások érintettjeinek – írja a lap. A jogászt, aki korábban több ügyészségen, köztük a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) dolgozott nyomozó ügyészként, még tavasszal vették őrizetbe, majd tartóztatták le. A jelenleg bűnügyi felügyelet alatt álló ügyvéd azért került célkeresztbe, mert egy országosan ismert büntetőügy egyik érintettje – alkukötés reményében – terhelő vallomást tett rá.

Az ügy érdekessége, hogy az ügyvéd, aki ellen vádat emeltek, ügyészként éppen a hivatalos személyek által elkövetett korrupciós bűncselekmények és nagy gazdasági bűnügyekkel összefüggésben nyomozott. Fő szakterülete volt a vesztegetés, befolyással üzérkedés és a költségvetési csalás is.

Ügyészként például ő is eljárt a bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással és más bűncselekménnyel vádolt Simonka György volt fideszes képviselő és társai ellen indult nyomozásban, igaz, arra nem merült fel adat, hogy abban az ügyben is információkat szivárogtatott volna. A volt ügyésszel szemben az viszont felmerült, hogy ügyvédként azzal házalt, hogy korábbi kapcsolatai segítségével, pénzért cserébe információkhoz tud jutni az ügyészségen. Pikáns, hogy az ügyvéd a nyilvános bemutatkozó szövegében is megemlítette, hogy jó kapcsolatokat ápol bírákkal és ügyészekkel. A jogász a vád szerint az elmúlt években több mint hatvanmillió forint korrupciós pénzhez juthatott hozzá.

