Ha „elengedjük a Liu fivéreket”, több százmilliós állami támogatást kell visszafizetniük, vagy 3 évig nem versenyezhetnek ISU versenyeken – nyilatkozta a Mandinernek Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke.

A Liu fivérek országváltására vonatkozó kérésének következményeiről az Index is kérdéssel fordult az elnökhöz. Kósa Lajos arra a kérdésre, hogy milyen okot vagy okokat lát a testvérek bejelentése mögött, a fiatalok edzőjükhöz való ragaszkodását, családi kötelékeit, valamint anyagi okokat is említett:

Az egyik az, hogy mindig is nagyon erősen ragaszkodtak az edzőjük, Lina személyéhez. Ezt kerek-perec kijelentették: ahol Lina van, ők ott akarnak edzeni. Másrészt az édesapjuk kínai, nemcsak állampolgár, hanem hazafi is, és Pekingben él. Ő korábban is szervezte már a fiúk kínai tartózkodását és felkészülését. És nyilván a kínai piac óriási mérete is szerepet játszik a döntésükben. Nem kell magyaráznom, mekkora a különbség egy 1,4 milliárdos és egy nem egészen tízmilliós ország üzleti potenciálja között. Mindkét országban létezik egy állami támogatási, jutalmazási rendszer, Magyarországon egy olimpiai aranyérem tarifája jelenleg 50 millió forint, ezzel szemben Vu Da-csing, a férfi 500 méter phjongcshangi győztese tudomásunk szerint körülbelül mai árfolyamon 700-800 millió forint között kapott. Ami körülbelül tizenhatszorosa Ádó pekingi 500-as olimpiai aranyérme „árának”. Egyébként Ádóék már februárban megkapták az olimpiai jutalmukat. De ez a két szám szerintem mindent elárul a dimenziókról. De mondok mást. Sándor Instagramjának látogatottsága, akármit csinál, itthon nem megy száz-száztízezer fölé. A hasonló kínai platformon, a Weibón a tizenötmillió elérés még kudarcnak számít. Amikor Sanyit megkérdezték, mi a véleménye kínai vetélytársáról, Vu Da-csingről, és ő azt válaszolta, hogy „k..va gyors”, nos, ez a bejegyzés 30 millió lájkot kapott.