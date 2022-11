Anyaország :: 2022. november 17. 11:40 ::

Ha Novák Katalint kérdezik, Izrael a béke angyala - "országunk pedig elítéli a putyini agressziót"

Magyarország és Izrael is a béke képviselője - mondta Novák Katalin köztársasági elnök, miután találkozott csütörtökön Jichák Hercoggal, Izrael Állam elnökével Jeruzsálemben.



Jichák Hercog és Novák Katalin Jeruzsálemben (fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Magyarország és Izrael között a kapcsolat nagyon erős - hangsúlyozta Novák Katalin, hozzátéve: sokat dolgoznak annak érdekében, hogy ezt a kapcsolatot megőrizzék, erősítsék gazdaságilag és politikailag is.

Kiemelte: Magyarország a béke mellett áll ki, s Izrael is egy olyan ország, amely elkötelezett a béke mellett.

Novák Katalin Jichák Hercog elnök meghívására kétnapos munkalátogatásra érkezett Izraelbe. A szerda-csütörtöki látogatás célja a magyar-izraeli diplomáciai kapcsolatok további mélyítése.

Novák Katalin a találkozót követően tett sajtónyilatkozatában emlékeztetett, hogy Magyarország szomszédságában, Ukrajnában tragikus háború dúl, országunk azonban elítéli a putyini agressziót, és békét szeretne.

Mint mondta, Izrael is erősen védi népét, országát, ebből sokat lehet tanulni, és a tanulságokat is le lehet vonni belőle. Minden nemzet érdeke a biztonság, és minden nemzetnek joga van a saját biztonságához, ezt az izraeli és a magyar emberek is pontosan tudják, a bőrükön tapasztalják - tette hozzá.

Novák Katalin elmondta, hogy Magyarország és Izrael szövetsége megingathatatlan, Magyarország nemzetközi téren is mindig kiállt Izrael mellett. Biztosította Jichák Hercog elnököt, hogy a jövőben is számíthatnak a magyarok támogatására.

Kitért arra is, hogy Magyarországon él Európa harmadik legnagyobb zsidó közössége, és "a magyarok büszkék erre".

A zsidó kultúra ma reneszánszát éli Magyarországon, s országunk a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy a zsidóság továbbra is a legnagyobb biztonságban élhessen nálunk.

Jichák Hercog azt hangsúlyozta, hogy Európa és a Közel-Kelet, valamint a nagyvilág is számos kihívással néz szembe. Emlékeztetett, hogy sok izraeli végez önkéntes humanitárius tevékenységet, amelyet kiemelten fontosnak tartanak. Hozzátette, hogy a felesége is sokat tesz a traumát szenvedett, poszttraumás gyermekek és civilek ellátásáért, mivel ez a probléma nagyon felhalmozódott az évek alatt.

Novák Katalin az elnöki találkozót követően csütörtökön megbeszélést folytat Benjámin Netanjahu felkért miniszterelnökkel, valamint Jaír Lapid ügyvivő miniszterelnökkel, továbbá találkozik jeruzsálemi keresztény felekezetek képviselőivel is.

(MTI nyomán)