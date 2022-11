Anyaország :: 2022. november 26. 19:32 ::

Ismét oktatásügyben tüntettek - a végén megkérték a tüntetőket, hogy ne nihilista semmiháziakként menjenek haza

Valódi nemzeti konzultációt az oktatásért címmel tartottak ismét demonstrációt Budapesten szombaton délután a pedagógusokért és az oktatás jobbá tétele mellett. A megmozdulás a Belügyminisztérium épülete előtt kezdődött, ahol a Pedagógusok Szakszervezetének és a diákoknak a képviselői petíciót adtak át a tárca képviselőinek.

A demonstráció résztvevői a minisztérium épületétől a Kossuth térre vonultak, ahol ezúttal is beszédek következtek. A rendezvény moderátora Nagy Zsolt színművész. Ő a kormánypárti sajtónak azt üzente: „írjatok, amit akartok, ezek az emberek azért vannak itt, mert kiállnak a tudásért”. Később a jelenlegi iskolarendszert „elavult tákolmánynak” nevezte, majd azt kérte a tüntetőktől, készítsenek szelfit, és küldjék azt el a Belügyminisztérium ügyfélszolgálatára, hogy a tárcának ne kelljen a tankerületektől begyűjteni a résztvevők nevét. A tüntetésen ott van az ilyen akciók egyik arcává vált, a Kölcsey gimnáziumból már korábban elbocsátott Törley Katalin.

A budapesti Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium több pedagógusa leragasztott szájjal állt ki a színpadra. Egy műsorral készültek, ahol szavaltak, beszédeket mondtak, bevonva a tüntető tömeget a produkciójukba.



A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium tanárai a színpadon (fotók: Hevesi-Szabó Lujza / Telex)

A tüntetésen több pedagógus is felszólalt. Szilágyi Kitti óvodapedagógus szerint nem megoldás, hogy egy pedagógust terhelnek kettő vagy több ember munkájával ingyen. Főleg nem az a megoldás, hogy megfenyegetik a kiüresített sztrájkjog miatt polgári engedetlenkedő tanárokat, és kirúgják őket. – Mi tisztességes pedagógusok, tisztességes emberek szeretnénk maradni – hangsúlyozta.

Színpadra lépett Horváth Dániel is, aki egy egyházi iskolában tanít. Beszédében azt mondta, még csak Horváth Daniként nem állt a színpadon, mert a diákjai kedvéért már sok jelmezt öltött magára. Most azért szólal fel, mert szerinte ha az oktatásban a gyerekek nem nyernek, akkor mindenki veszít. Ez után Márai Sándor Halotti beszéd című művét adta elő átírva.

Pataki Klára gyógypedagógus, egy autista lány édesanyja. Mint elmondta, tudja milyen érzés egy végig tanított nap után még 2-3 órát készülni a másnapi órára. – Szent, megszállott őrültek tartják vállukon az egész rendszert legyen szó oktatásügyről, egészségügyről vagy a szociális szféráról – szögezte le. – Felfogjuk-e végre, hogy minden mindenkit érint, mert egy közösség, egy ország vagyunk? – tette fel a kérdést hangsúlyozva, a közöny lassan ölő méreg.

Diákfelszólalók arról beszéltek, „mi vagyunk a jövő, határozzuk meg mi a saját sorsunkat”. – Arrogáns, cinikus kormányok tagjai megvannak győződve arról, hogy felsőbbrendűek, mint mi – mondta egy másik tanuló hozzátéve, „megvetik a jövőnkbe vetett hitünket”. – 12 éve várunk, nem fogunk tovább csendben ülni – szögezte le. A tömegből a „nem hagyjuk”, a „nincs tanár, nincs jövő” és az „elegünk van” skandálás is hallatszik. Bejelentette, az Egységes Diákfrontnak az idei utolsó megmozdulása december 9-én lesz.



Tüntető diákok

Molnár Áron színművész, a noÁr mozgalom alapítója felszólalásában azt mondta, csatornázzák be a dühös energiákat tettekbe. Elmondta, Szolnokról nemrég kaptak egy üzenetet, miszerint ha odamennek megverik őket. Ezért meghívták őket a szolnoki pedagógusok, ők pedig elmentek tüntetni, ahol két pedagógus vigyázott rá végig. Szerinte így neki is kutyakötelessége vigyázni a pedagógusokra. Azt ígérte, nem fognak csendben maradni, ha csendre inti őket a hatalom. Felhívta a figyelmet, ma Magyarországon ez a „rosszcsont” miniszterelnök hárommillió forintot keres, ez egy pedagógus éves bére. Ő azt javasolja, a politikusok mondjanak le az idei béremelésükről és ajánlják fel a pedagógusoknak, akkor elhiszik nekik, hogy tényleg fontos számukra az oktatás ügye. Arra buzdította a diákokat, hogy ahogy Miskolcon ülősztrájkba fogtak a tanulók, tegyék ezt meg máshol is.

Bojár Gábor milliárdos üzletember videóüzenetet küldött a tüntetés résztvevőinek. – Veletek vagyok, és tudom, hogy az üzletemberek és vállalkozók között ezzel nem vagyok egyedül – mondta. Leszögezte: tudja, az ország gazdasága is első sorban a pedagógusokon múlik.

Ezt követően a Pedagógusok Szakszervezete, a Tanítanék Mozgalom, az Adom Diákmozgalom és a Szülői Hang képviselői tettek fel kérdéseket nemzeti konzultációként. Kérdésként a pedagógusok kilenc követelésének pontjairól szavaztatta meg a résztvevőket, és a tiltakozás folytatását ígérték. Ezután a résztvevők a magasba emelték a telefonjaikat és világítottak vele. Nagy Zsolt végül a kormánypárti médiamunkás Bencsik András szavaira emlékeztette a demonstrálókat, aki szerint „nihilista semmiháziak” lepték el a tanári pályát. A színművész így azt kérte a tüntetőket, mutassák meg, hogy ez nem igaz, ők valójában kulturált emberek, és csendben, békésen hagyják el a Kossuth teret. Ezzel a tüntetés véget ért.

A diákok, szülők és tanárok 9 pontos követelése a következő:

Érdemi és nyilvános párbeszédet az oktatás megújításáról! Hiteles tájékoztatást a kormány és a közmédia részéről!

Szüntessék meg a pedagógusok lejáratását, az oktatási szereplők megfélemlítését! A kirúgott vagy leváltott tanárokat azonnal helyezzék vissza!

Megbecsülést a pedagógusoknak!

Érdekérvényesítő sztrájkjogot a pedagógusoknak!

Felelős, hozzáértő oktatásirányítást! Önálló oktatási minisztériumot!

Kisebb terhelést a diákoknak és a pedagógusoknak!

Esélyteremtő, minőségi oktatást és nevelést mindenkinek – az óvodától az egyetemig!

Versenyképes és értékálló bérezést az oktatásban dolgozóknak!

Minőségi, 21. századi környezetet a tanuláshoz és a tanításhoz, neveléshez!

Szakmai szabadságot és támogatást az oktatásban! Korszerű nemzeti alaptantervet! Szabad tankönyvválasztást!

(Magyar Hang - Telex nyomán)