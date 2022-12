Anyaország :: 2022. december 5. 16:57 ::

Novák Előd az ukrajnai háborúból való kimaradást kezdeményezte a V4-ek védelmi bizottsági ülésén

Novák Előd katonai attasénkkal, Leskó Lászlóval a pozsonyi várban a V4-ek védelmi bizottsági ülésén képviselte hazánkat, ahol a Mi Hazánk alelnöke a tagországoknak az ukrajnai háborúból való kimaradást kezdeményezte a magyar Országgyűlés honvédelmi bizottságának tagjaként. Alább olvasható a Facebook-bejegyzése.

A kétnapos tanácskozás elején, vasárnap a lengyel kollégákkal együtt szurkoltunk a vébén a franciák ellen, majd az ülésünkön hivatalosan is indítványoztam a V4-ek megerősítését Horvátország akár teljes jogú csatlakoztatásával, hogy az Adriai-tengertől a Balti-tengerig egy megkerülhetetlen tengelyt képezzünk, az EU-n belüli érdekérvényesítési erőnket is növelve.

Felhívtam a képviselők figyelmét, hogy a NATO-tagságunkból adódó szerződéses kötelezettségünk csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, de Ukrajna nem NATO-tag, ezért ki kéne maradnunk az amerikai-orosz háborúból. A V4-eket is sújtó, kontraproduktív szankciók helyett gondoskodnunk kellene országaink biztonságos energia- és élelmiszerellátásáról. Rávilágítottam, hogy a nyugati országok viselkedése azért is álságos, mert több európai, szavakban szankciópárti ország is növelte az Oroszországgal zajló kereskedelmét a háború kitörése óta, tehát saját szavaival ellentétesen cselekszik, ha saját gazdasági érdeke ezt kívánja. Kell hogy legyen elég erőnk ahhoz, hogy megállítsuk Európának az USA általi kizsákmányolását: az amerikai világhatalmi célokért nem dobhatjuk oda a saját népeink biztonságát. Ukrajna sovinizmusának közös elítélését is szorgalmaztam a kiegyensúlyozottság és a tárgyilagosság jegyében.

A NATO-tagállamok bővítésének magyar vétóját is szorgalmaztam-indokoltam a Mi Hazánk képviselőjeként, mert a világháború felé tett újabb lépés, provokáció volna a katonai szövetség bővítése Oroszország határán, míg a semleges zóna nemzetközi érdek. Nincs bajunk Finnországgal és Svédországgal, de az ő érdekük is, hogy ne szélesítsük a háborús konfliktust a NATO-hoz való csatlakozásukkal épp most. Európa békéje és a törékeny egyensúly akkor biztosított, ha Oroszország és a NATO nem (vagy alig) határos egymással, mert van egy katonailag semleges vagy ún. puffer zóna. Eddig északon Finnország és Svédország töltötte be ezt a szerepet, Közép-Kelet-Európában pedig Ukrajna.

Grendel Gáborral, a szlovák parlament magyar alelnökével is tárgyaltam, miután a képviselőházuk elnöke a szlovák-cseh határon kialakult migránssátorhelyzet miatt néhány hete azt mondta, hogy már régen le kellett volna zárni a határokat Magyarországgal, mert „itt a migránsok úgy kóborolnak, mint az egerek”. Ez ellentmond annak a magyarországi propagandának, hogy a migránsokat feltartóztatjuk. Rávilágítottam, hogy a kontinenshódítókat nem a határkerítés tartja távol a V4-ektől, hanem a nyugatiakhoz képest alacsony bérek, ez azonban nem tartható, ezért három javaslatot is megfogalmaztam az ülésen. A határőrökre támadókkal szemben elrettentő hatású tűzparancsot szorgalmaz a Mi Hazánk (az első persze figyelmeztető lövés kellene legyen, de eljárt már az idő a betolakodók kikísérgetése vagy épp börtönben etetése felett).

Kezdeményeztem továbbá több ezer eurós helyszíni pénzbírságot a kerítésen átjutókra, hiszen a migránsok zsebében sokszor több ezer euró lapul, mely az embercsempészeknél kötne ki, elkobzásukkal viszont hamar elmenne a migránsok kedve a nálunk való próbálkozástól, így eurómilliárdokat spórolhatnánk meg a határvédelem terén az elrettentő hatású szankciókkal, és eredményesebb is volna a kontinenshódítók visszaszorítása, a V4 tagállamait is megóvná a tranzit migrációtól. Végül javasoltam az illegális migránsok mobiltelefonjainak bűnjelként történő lefoglalását, ami az embercsempészek felderítését is megkönnyítené, valamint szintén elrettentő hatása is lehet.

A Mi Hazánk folytatja nemzetközi kapcsolatainak építését. Legutóbb Dúró Dóra az EBESZ varsói ülésén szólalt fel az amerikai-orosz háborúban való részvétel ellen, szerdán pedig pártelnökünk az Európa Tanács migrációs bizottsági ülésén száll vitába.