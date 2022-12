Anyaország :: 2022. december 21. 09:18 ::

Nem vártak sokat, már alkalmazzák is a Munka törvénykönyvének módosítását

Több alkalommal foglalkoztam portálunk hasábjain is a Munka törvénykönyvének módosításával, amit december elején át is vittek az Országgyűlésben, ami nyilván nem csoda, hiszen kétharmada van a Fidesznek. Ebben többek között az állt, hogy adott esetben egyetlen szabadnapjáról sem rendelkezhet egy munkavállaló, de az is, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozókat - lényegében - végkielégítés nélkül el lehet küldeni.



Illusztráció: Figyelő

Nem sokat vártak, mit mondjak. Már érkeznek is a hírek az első ilyen esetről, és - alig meglepő módon - a makói Continental gumiipari gyárból, ahonnan már sok gazság került korábban is napvilágra.

A pontosítás kedvéért ismételjük el: az eljárás az, hogy akinek egészségügyi állapota nem teszi lehetővé, hogy elássa korábbi munkakörét (akkor is, ha az egyenesen az adott munkából származik!), elküldhető fizetetlen szabadságra. Ezzel igazság szerint felmondásra kényszerítik, hiszen nincs fizetése, ha pedig ő maga mond fel "önként", akkor nem is kell végkielégítést fizetni számára.

Nos, úgy tűnik, ez történik Makón.

„Meg sem várta, hogy a köztársasági elnök aláírja, úgy tűnik, máris alkalmazza a Munka törvénykönyve módosítását a makói gumigyár vezetése: kifárasztással felmondásra kényszeríti azokat a dolgozóit, akik idős koruk vagy megváltozott egészségi állapotuk miatt nem, vagy csak nagyon nehezen tudják ellátni korábbi munkakörüket” – írta közleményében a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség.

A szakszervezet elnöke, Radics Gábor a Mércének elmondta: a cég egy munkavállalója megromlott egészségügyi állapota miatt - ami a szakszervezet szerint egyértelműen a munkakörülmények miatt állt be - már több mint egy éve nem tudott dolgozni. Első körben azonban nem foglalkoztatási megbetegedést, hanem egészségügyi alkalmatlanságot állapítottak meg nála. Ebben az esetben a munkáltató köteles más munkakört ajánlani a munkavállalónak, vagy felmondani és végkielégítést fizetni neki.

Ahogy azonban korábban írtuk, a már megszavazott, de a köztársasági elnök által alá még nem írt módosítás értelmében ráutaló magatartással felmondásra kényszeríthetik az egészségügyileg alkalmatlanná nyilvánított munkavállalókat, akik így eleshetnek a végkielégítéstől.

Szép kis karácsonyi ajándék, íme hát a Fidesz munkaalapú társadalma, és ezt sem először írom, de biztosan várnak már a helyére filippínók, indiaiak, és ki tudja még, miféle szerzetek...

Lantos János - Kuruc.info