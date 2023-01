Anyaország, Videók :: 2023. január 26. 10:04 ::

Hangfelvételek: így működik a korrupció az Eötvös József Gimnáziumban - évtizedek óta

A Metropol információi szerint félmilliós vesztegetési pénz kell ahhoz, hogy azok a diákok is felvételt nyerjenek az Eötvös József Gimnáziumba, akiknek nem sikerült a felvételin az írásbelijük. A hírek szerint a törvénytelen beiskoláztatást az igazgató és az iskolához tartozó alapítvány vezetője működteti.



Moss László igazgató (fotó: Budapest.hu)

Magyarország egyik legelitebb középiskolájában, az Eötvös József Gimnáziumban mindig többszörös a túljelentkezés. A laphoz most eljuttatott hangfelvétel alapján a középiskola igazgatója, Moss László és a gimnáziumhoz tartozó alapítvány vezetője, Kálmán Gábor a túljelentkezés ellenére is fenntart iskolai helyeket arra az esetre, ha az írásbelit elbukó gyerekeket be akarják fizetni a szüleik.

A hangfelvétel szerint minimum félmillió forintot kell letenni az asztalra.

A hangfelvételen egy gyerek édesapja beszélget az Eötvös József Gimnáziumhoz tartozó Reáltanoda Alapítvány kuratóriumi elnökével, Kálmán Gáborral – a párbeszédben többször felbukkan az iskolaigazgató neve is. Az édesapa fia az Eötvös hatosztályos gimnáziumába felvételizett, de a felvételi követelményeknek nem tudott eleget tenni. A beszélgetésből azonban úgy tűnik, hogy ezt korrupcióval sikerült megoldani, ugyanakkor – bár a félmillió forintot már letették az asztalra – mégsem érzik biztosítottnak, hogy gyermekük az Eötvösben fogja folytatni a tanulmányait.

Nem szeretik az egzisztenciális kilátástalanságot

Moss László korábban a diáktüntetések kapcsán is nyilatkozott a sajtónak, akkor úgy fogalmazott, hogy "olyan munkakörülményeket szeretnénk, amelyek biztosítják az iskolában a gyermekekért dolgozó minden felnőtt számára a szabad légkört és az elviselhető munkaterhelést. Olyan munkabért szeretnénk, ami nem okoz egzisztenciális kilátástalanságot"... ”A hangfelvétel legnagyobb kérdése, hogy a félmilliós vesztegetési pénzt meg kell-e toldani még valamivel.

Aztán egy lakásfelújítás-ügy kerül szóba: „A Moss Laci lányának a lakásfelújítása történt, kettő nap alatt a kért összeget teljesítettük – mondja az édesapa a felvételen. Én azt kérdezem, hogy a félmillió forint volt kevés?” – kérdezi Kálmán Gábortól, jelezve, hogy szívesen megtoldják az összeget.

Saját hatáskörben, szóbeli nélkül

Elmondtam neked a legelején, hogy akármi történik, a gyereket fel fogják venni. Ezt megbeszéltem a Moss-sal, mielőtt neked ezt mondtam. Azt is elmondtam, hogy ezt ő úgy kell, hogy csinálja, hogy az ő nyakát ne törjék ki, mert azért neki ott van ellenzéke. Ennek a módja az, és ez nem az első ilyen, hogy ő a saját hatáskörében szóbeli nélkül felveszi.

„Összegzem: holnap találkozunk negyed 11-kor, az igazgató úr akkor kvázi kezet fog velem, hogy a gyereket felveszik?” – kérdezi az apuka Kálmán Gábortól, aki erre sokadjára megnyugtatja, hogy a gyerek felvételijét már elintézték.

A lap emlékeztet arra, korábban maga Moss László beszélt egy interjúban arról, hogy a felvételiző gyerekek hogy élik meg, ha nem sikerül a felvételijük:

Az nagyon kemény helyzet, ha mondjuk 12 gyerek van ugyanazon a pontszámon, vagy ha fél ponton múlik, hogy valaki bekerül-e az Eötvösbe. Olyankor igazi dráma van, a szülők sírnak, a gyerekek sírnak, mindenki úgy érzi, hogy a gyerek jövőjének itt a vége.

Sajtóhírek szerint a rendőrség már megkezdte az ügyben a nyomozást, írja az Index.

26 (!) éve zajlanak a vesztegetések

Sok éve fogadnak el kenőpénzt a fővárosi Eötvös József Gimnáziumban azért, hogy olyan diákok is felvételt nyerjenek, akiknek nem sikerült a felvételin az írásbelijük. A korrupt rendszert az iskolához tartozó alapítvány vezetője találta ki, a mostani igazgató, Moss László pedig 2009 óta folyamatosan működteti - derül ki a Metropol csütörtöki cikkéből.

A botrányos hangfelvételből az is kiderül, hogy nem egyszeri esetről van szó, már évtizedek (!) óta fogadnak el kenőpénzt azoktól a módosabb szülőktől, akik a rosszul sikerült felvételi ellenére is az Eötvösbe szeretnék csemetéjüket járatni.

„Azt mondtad, hogy nem mi vagyunk az első kísérleti nyulak ebben a helyzetben, és itt zárójelben jelezném, hogy igaz, amit mondtál, mert a mi ismeretségi körünkben is van olyan, ma is az Eötvösbe járó gyermek, aki általánosban bukdácsolt, majd a hatosztályosba felvették. Van ilyen három a körünkben, hol saját gyermek, hol unoka” – mondja az édesapa a hangfelvételen, amire az iskolaigazgató jobbkeze, Kálmán Gábor végig helyesel. Az alapítvány vezetője végig azzal nyugtatgatja az apukát, hogy ez már nem az első olyan alkalom, hogy Moss László igazgató a saját hatáskörében vesz fel szóbeli nélkül több olyan gyermeket, aki korábban elbukta a felvételijét.

Nem az első vesztegetési eset a budapesti gimnáziumokban

Egy másik intézmény, a budapesti kéttannyelvű Szabó Lőrinc általános iskola és gimnázium igazgatója is saját zsebbe kért pénzt, hogy felvegyen gyerekeket az intézménybe: alkalmanként 3-4 ezer eurót szedett be a külföldi állampolgárságú szülőktől, akik azt hitték, ez a képzési díj, pedig valójában ingyenes állami képzésről volt szó. Ő 20 éven át vezette az intézményt, ahol az üzelmeit intézte.

Hétrendbeli „kötelességszegéssel és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette” miatt állították bíróság elé, ahol első fokon felfüggesztett börtönre, pénzbírságra és vagyonelkobzásra ítélték a volt igazgatót, akit örökre eltiltottak az oktatástól.