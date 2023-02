Anyaország, Videók :: 2023. február 26. 11:22 ::

Így takarták le Novákék, 33 évvel a rendszerváltoztatás, 13 évvel a fülkeforradalom után a Horn Gyuláról elnevezett sétány utcatábláit - gyorsan előkerült a közterület-felügyelet és a rendőrség

A törvényes rendet állítjuk helyre a kommunista utcanevek tilalmát előíró törvény alapján a Horn Gyula sétány utcanévtábláinak eltüntetésével, amit hivatalosan is kezdeményeztünk az illetékes fővárosi kormányhivatalnál, mely válaszában meg is állapította a törvénytelen helyzetet - tájékoztatott Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, akit az akció miatt mégis igazoltattak a rendőrök, ahogy Vékony Csongort, a párt fővárosi elnökét is.

