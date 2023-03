Anyaország, LMBTQP+ :: 2023. március 2. 09:11 ::

Ezúttal egy fővárosi karateedzőről derült ki, hogy fiatal fiúkat tart szexrabszolgának - ő az

A Pesti Srácok lebuktatott egy újabb pedofilt. A Szent Korona Rádió ellenőrzött információi szerint Fekete Márton karateedzőről van szó, aki megdöbbentő módon ma is gyerekeket oktat, annak ellenére, hogy köztudott az ellene zajló eljárás, és az is, hogy ez az aberráció nem újkeletű nála.

Itt a Facebook-adatlapja , jelenleg ennek a szektaszerű (judeokeresztény?) gyülekezetnek a sportiskolájában oktat.

A Pesti Srácok cikke (az alcímeket mi adtuk):

Tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, hatalmi, befolyási viszonnyal visszaélve elkövetett szexuális kényszerítéssel gyanúsít a rendőrség egy fővárosi karateedzőt. Bár a nyomozás már másfél éve tart, a férfi most is szabadlábon van, sőt, jelenleg is gyerekekkel és fiatalkorúakkal foglalkozik, méghozzá egy keresztény gyülekezet sportiskolájában is. Birtokunkba került nyomozati iratokból kiderül, hogy több fiút is megronthatott. Annak az áldozatának a vallomásából, aki édesapjával együtt jelentette fel, kiderül, hogy egy éven át készítette elő a “terepet”, majd 3 éven át folytatott szexuális cselekményeket a kezdetekkor 15 éves kamasszal. Lapunk a történet több szereplőjét, érintettjét is megtalálta, akik állítják: már tíz évvel ezelőtt is fiatalkorúakkal élt szexuális életet F.M., és volt olyan tizenéves “partnere”, akivel együtt is élt. A karateedző aberrációjáról másfél évtizede tudhat egy egész kerület…

Kilenc évvel ezelőtt robbant ki az első olyan hazai pedofilbotrány, ami kinyitotta Pandora szelencéjét. Azóta szinte egymás után kerülnek nyilvánosságra gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények, több esetben olyan szexuális bűncselekmény-sorozatok, amelyekben az elkövető valamilyen pedagógus, oktató, nevelő, akire a szülők vagy az állam bízza gyanútlanul a fiatalkorúakat – a szexuális ragadozók pedig a fiatalok kiszolgáltatott helyzetével visszaélve életeket döntenek romba. Néhány hete, amikor a Krúdy iskola pedagógiai asszisztensének aberrációjára fény derült, hogy az LMBTQ zászlaját lengetve, tetteivel dicsekedve miként avat be a homoszexualitás rejtelmeibe tinédzser fiúkat, azt hittük, ez már a mélypont. És nem. Kilenc évvel vagyunk a Sipos Pál-botrány kirobbanása után, és újra itt van Epipo. Ezúttal egy fővárosi edzőteremben, egy uszoda wellnessrészlegében, karatetáborokban megrontott tizenéves fiúk szétzúzott önbecsülésének szilánkjaiban. F. M.-ről állítólag egy egész kerület tudja, miféle. Hogy több tanú elmondása szerint már tíz éve is fiatalkorú fiúkkal élt, olykor élettársi kapcsolatban (!). Olyan fiúkkal, akik nem homoszexuálisok – többeknek azóta családja, gyermeke van –, de akkor olyan élethelyzetben voltak, hogy mindent elhittek, mindent eltűrtek és megtettek. Így élték át első szexuális kapcsolatukat egy náluk 30 évvel idősebb férfival. A rendőrség másfél éve nyomoz. F. M. (Fekete Márton) szabadlábon van, ma is gyerekekkel foglalkozik.

Én akkor most beteszem

M. csinálta ezt az erotikus masszázst velem. Ilyenkor zene szólt, félhomály volt. Előtte beszélgetett velem. Aztán vagy fél órát masszírozott intimitás nélkül. Aztán látta rajtam, hogy fel vagyok oldódva, és akkor úgy folytatta a masszázst, hogy intim területre ért, ahol fokozatosan egyre hosszabb ideig volt ott a keze. Az intim rész alatt értem a feneket és a nemi szervet. És volt prosztata masszázs is. Én ekkor még nem voltam együtt nővel.

A fenti sorok M. áldozatának rendőrségi tanúvallomásából származnak. A fiú 15 éves volt akkor. Hetente két alkalommal járt masszázsra, két alkalommal pedig karateedzésre. Édesanyja fizette be: masszázsra rendre 10 alkalmas bérletet vett, mert M. elhitette, hogy a gerincproblémától szenvedő fiúnak szüksége van rá, jót tesz a csontoknak. A keményebb edzések után pedig az izmokat is ki kell lazítani.

“Egyik alkalommal, a masszázs közben annyit mondott, hogy én akkor most beteszem” – áll a vallomásban. Ezen a ponton a részleteket nem tárjuk olvasóink elé – jobb, ha el sem képzelik. A 15 éves kamasz, akinek fogalma sem volt még ekkor, milyen is a szexuális együttlét – de a lányokhoz vonzódott, talán szerelmes is volt –, egy masszázságyon, középkorú férfi edzője által, profin előkészítve veszítette el a szüzességét, amit a mai napig nem tudott feldolgozni. Az aktusok éveken át tartottak. És a vallomás szerint nem ez a fiú volt az egyetlen, akin M. szexuális aberrációit kiélte.

Valami nincs rendben a gyerekkel, az anya tudott róla



A BRFK a fiú édesapját is kihallgatta tanúként. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint, bár furcsa volt számára fia egyre feltűnőbb zárkózottsága, hogy valami nincs rendben, de gyermeke csak évekkel később mondta el neki a szenvedéseit.

“Otthon tartózkodtunk a lakásban. Este odajött hozzám és azt mondta, én olyat fogok neked mondani, hogy egy hétig nem fogsz aludni. És akkor elmondta, hogy M. évek óta megrontotta és szexuális kapcsolat volt közöttük. Elmondta az egész történetet. Én felkeltettem az édesanyját, hogy gyere, hallgasd már meg a fiunkat, te tudtál erről?” – olvasható a rendőr századosnak tett vallomásban. A fiú édesanyja tudott erről, legalábbis a gyerek állítása szerint, aki erről szintén vallomásban beszélt a rendőrségnek. Azt mondta, többször is jelezte az édesanyjának, hogy molesztálja, szexuálisan közeledik hozzá az edző, sőt, azután is, hogy ennél több is történt, de az anyja nem hitt neki.

Mint kiderül, az egyébként normális családban az édesapa súlyos beteg lett. Kórházból kórházba, kezelésről kezelésre járt, nem tudott igazán része lenni ebben az időben a család életének. Éppen akkor, amikor fia kamaszodott, próbálkozott a lányoknál, de nem volt sikere. És nem volt, akivel ezt megossza, akire akkor mint apára támaszkodni tudott volna. Ahogy a vallomásában fogalmazott, lett egy “b**i apám”. Így környékezte meg és gyűrte maga alá a férfi mintára, apára vágyó fiút az edző bácsi.

Annyira kanos volt, észre sem vette, hogy fáj

Vallomásaiban a sértett fiú elmesélt egy olyan történetet is, amikor olyan fizikai fájdalmat okozott neki M., hogy elsírta magát, de közben észre sem vette, mert az annyira “kanos” volt. Áldozata hiába kérlelte, hogy ne csinálja, mert neki ez nem jó, fáj. Mindezek ellenére csak néhány hétre szabadult meg bántalmazójától.

“Értem jött anyám. Ekkor már erős utalásokat téve elmondtam neki, hogy itt már nem hetero dolgok vannak. Azt nem tudtam kimondani, hogy meg lettem …, de majdnem. Azt is mondtam neki, hogy nem akarok többet masszázsra menni. Ekkor elkezdett rákérdezni olyan dolgokra, amiket talán már sejtett, én meg próbáltam válaszolni, hogy akaratom ellenére M. nem hetero dolgokat csinál velem. Odáig eljutottunk, hogy hetekig nem is kellett járnom hozzá.

Miután elmondta az anyjának, ő is járni kezdett hozzá

Azt nem tudom, hogy masszázsra vagy edzésre. Masszázsra biztosan nem kellett mennem. Itt már anyám szóvá tette M.-nek, hogy miről van szó és konkrétan tényleg mi van? Azt nem tudom, hogy erre M. mit mondott, mert anyám nem mondta el, azzal viszont tisztában volt, hogy itt olyan intim dolgok történnek, amire nekem nincs szükségem. És erre olyan sztorit adott elő anyámnak, amit ő egy idő után el tudott hinni és ebbe bele tudott nyugodni. 2–4 hét után újra elkezdtem edzésre és masszázsra járni” – áll a vallomásban. A nyomozó kérdésére, hogy miért ment el ezután M.-hez, miért nem ment máshova és mondta azt, hogy masszázson vagy edzésen volt, a fiú azt felelte, hogy M. elmondta volna az anyjának és végül ő járt volna rosszul. Édesapjához azért nem fordult, mert fekvőbeteg volt, vesedialízisre járt heti három alkalommal, gyengének gondolta egy ilyen probléma kezelésére.

“Tehát visszamentem masszázsra. M. engem is megnyugtatott, megértette velem, hogy tekintsek el attól, ami történt, nekem pedig szükségem volt egy emberre, akivel mindent megbeszélhetek, megoszthatok jót, rosszat. Ő ilyen pót b**i apa volt az életemben és nem láttam kiutat” – magyarázta a fiú, miért folytatta, hagyta folytatni a kizsákmányolását. Kiderül, hogy ekkor már az édesanya is járt M. edzéseire és masszázsra is, hetente többször, mert neki is szüksége volt egy barátra, és M.-ben ezt megtalálta. Mindez 2016 októberében történt.

Sionos vallásosság és szexuális játékok

Ami megdöbbentő, hogy a fiú arról beszélt: a férfi vallásossága volt az, ami végül megnyugtatta, és amivel az édesanyját is magához vonta. Idővel azt is elérte, hogy a szexuális játékokat is folytathassa. Ekkor az áldozat 16 éves volt. Vallomása szerint körülbelül 100 alkalommal történt “együttlét”, amiből úgy 20 alkalommal nem tiltakozott, hanem csendben tűrt, hogy előbb szabaduljon. A beteges “kapcsolat” 4 éven át tartott az iratok szerint. Akkoriban hagyott alább, amikor új fiú került a képbe, aki oda is költözött M.-hez. Az a fiú 17 éves lehetett.

Megkerestük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot és megkérdeztük, milyen bűncselekmény gyanújával folytatnak eljárást, és a nyomozás milyen fázisban van. Válaszában a BRFK azt írta: a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztály szexuális kényszerítés bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást és egy férfit gyanúsítottként hallgatott ki, akivel szemben nem álltak fent személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés elrendelésének feltételei. A Fővárosi Főügyészség kérdésünkre azt írta: a Budapesti Rendőr-főkapitányság 18. életévét be nem töltött személy sérelmére, hatalmi, befolyási viszonnyal visszaélve elkövetett szexuális kényszerítés bűntette miatt folytat nyomozást, amelynek során gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit. A gyanúsított érdemi vallomást nem tett, a gyanúsítás ellen panasszal élt, amelyet a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség elutasított.

Portálunknál a több mint tíz éve tartó elképesztő történet több ismerője, szereplője jelentkezett. Értesüléseink szerint F. M. már nem a korábbi edzőteremben, hanem azon gyülekezeten keresztül – amelyben állítólag megtért – jelenleg is gyermekekkel, fiatalkorúakkal foglalkozik.