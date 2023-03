Anyaország :: 2023. március 23. 11:13 ::

Pressman szerint azért hasonlít a Kremlhez a magyar kormány működése, mert Moszkvában sem szeretik, ha Washingtonból beleszólnak a belügyeikbe

David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete a Kremlhez hasonlította a magyar kormány működését, szerinte ugyanis Moszkva is így reagál arra, ha más országok megpróbálnak beleavatkozni a belügyeibe. Eközben meg Washingtonban alig várják, hogy Moszkvából vagy Budapestről szabjanak irányt nekik... Vagy mégsem?



Szijjártó Péter szerdán Bosznia-Hercegovinában, a Milorad Dodikkal közösen tartott panelbeszélgetésen a Trebinjei Energetikai Fórumon felháborítónak nevezte, hogy az amerikai külügyminisztérium más országok belügyeivel foglalkozik, és mindenfajta egyoldalú értesülésekre hivatkozva jelentést ír külföldi államok emberi jogi és egyéb helyzetéről.

A külgazdasági és külügyminiszter egy március 20-i, Anthony Blinken, az Egyesült Államok külügyminisztere által közzétett Amerika 2022-es emberi jogi országjelentéseire reagált. A jelentés bírálja az igazságszolgáltatás függetlenségét és a sajtószabadságot is Magyarországon. Emellett külön kitér a magyarországi korrupcióra is. Mint írják, az állam meghatározott gazdasági szereplőknek biztosít kiváltságokat. A jelentésben az áll, hogy a kormány ugyan korábban tett néhány tétova lépést arra, hogy a korrupt tisztségviselők tevékenységét azonosítsák, kivizsgálják, a valóban korruptakat pedig bíróság elé is állítsák, azonban azokban az ügyekben, ahol magas szintű politikussal kapcsolatban merült fel a korrupció gyanúja, az ellene való fellépés is korlátozott volt.

Szijjártó kijelentésére David Pressman budapesti amerikai nagykövet reagált Twitteren. A Kreml is évekig szidalmazta az Egyesült Államokat és az európai kormányokat, amiért az emberi jogok megsértésével vádolták őket. Moszkva elutasít minden olyan kísérletet, amely a belügyeibe avatkozik bele – írta a nagykövet, aki szerint Szijjártó Péter szavai „ismerősen csengenek”.

(Index - hvg nyomán)