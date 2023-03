Anyaország :: 2023. március 23. 14:12 ::

NAV: magánszemély csak dohányboltban szerezhet be "snüsszt"

Aki interneten rendel és szállíttat belföldre dohányzást helyettesítő nikotintartalmú terméket vagy egyéb dohánygyártmányt, jövedéki törvénysértést követ el - írta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.

A NAV a nemzetközi futárszolgálatok forgalmában egyre többször talál dohányzás helyettesítésére szánt nikotintartalmú termékeket. Ezeket többen is interneten, külföldről rendelik meg. Az ilyen termék, úgynevezett snüssz dohánygyártmánynak minősül, ezért magánszemélyként internetről rendelni illegális. Az ilyen tartalommal érkező küldeményeket - legyen az füst nélküli dohánytermék, dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék vagy töltőfolyadék elektromos cigarettákba -, nikotintartalomtól függetlenül minden alkalommal lefoglalják, akkor is, ha a megrendelők megfizették a feladónak az adót érte. A termékek lefoglalása, elkobzása és megsemmisítése mellett ilyen ügyekben a NAV akár százezer forintot is meghaladó jövedéki bírságot szab ki - közölték.

Magánszemély belföldön csak nemzeti dohányboltban szerezhet be dohánygyártmányt, azaz "snüsszt" is. Ez a tevékenység csak jövedéki engedéllyel végezhető - hangsúlyozta közleményében a NAV.