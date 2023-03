Anyaország :: 2023. március 24. 16:35 ::

A Mi Hazánk nemzeti konzultációra bátorítja a kormányt a NATO-bővítés ügyében

Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője és alelnöke a budapesti Képviselői Irodaház előtt ma megtartott sajtótájékoztatóján mindenekelőtt figyelmeztetett arra, hogy a NATO Svédországgal és Finnországgal tervezett újabb bővítése a harmadik világháború kitörése felé tett újabb veszélyes lépésnek minősül. A politikus elmondta még: a Mi hazánk Mozgalom a mai napon a NATO-bővítés ügyében kezdeményezte az országgyűlési szavazás elhalasztását, s egyben nemzeti konzultációra is bátorítja a kormányt, amely a magyar társadalom akaratával szemben, a háborús őrülettel sodródva beadná derekát a nemzetközi elvárásoknak.

A Mi Hazánk azért szorgalmazza – egyedüli pártként – a NATO-tagállamok bővítésének magyar vétóját, mert a katonai szövetség bővítése Oroszország határán provokáció lenne, miközben a semleges zóna nemzetközi érdek. Súlyos hiba lenne most olajat önteni a háború tüzére-hangsúlyozta Novák Előd.

Primitív kormánypropaganda helyett érdemi társadalmi párbeszédet!

A bővítés ügyével kapcsolatos nemzeti konzultációra tett javaslattal kapcsolatban a politikus elmondta: a nemzeti konzultáció kétségkívül inkább primitív kormánypropaganda szokott lenni, de most itt az ideje egy érdemi társadalmi párbeszédre, s annak valódi figyelembevételére. „A magyarok döntöttek: 97% nem a szankciókra” – áll az óriásplakátokon, de Orbán Viktor mégis rendre támogatja, nem vétózza meg a szankciókat Brüsszelben. Magyarország sajnos a szemfényvesztő kormánypropagandával szemben az amerikai érdekek kiszolgálásához asszisztál – jelentette ki Novák Előd.

– A béke, a semlegességünk és a függetlenségünk a legfontosabb értékek közé kellene hogy tartozzon. Hajlandó-e a kormány a NATO-bővítés magyar vétójára a világháború elkerülése érdekében? – tettem fel kérdést még tavaly szeptemberben, de akkor csak mellébeszélés volt a válasz, s mostanra pedig sajnos az Orbán-kormány is beállt a nemzetközi sorba, s tette ezt a magyarországi balliberális ellenzék elvárásainak megfelelően.

Elengedhetetlenül szükséges a NATO és az Oroszország közti ütközőzóna

Semmi bajunk nincs a felvételre váró Finnországgal és Svédországgal, de az ő érdekük is az lenne, hogy ne szélesítsük éppen most a háborús konfliktust a NATO-hoz való csatlakozásukkal. Európa békéje és a törékeny egyensúly akkor biztosított, ha Oroszország és a NATO nem vagy alig határos egymással, mert van egy katonailag semleges vagy, ún. pufferzóna. Eddig északon Finnország és Svédország töltötte be ezt a szerepet, Közép-Kelet-Európában pedig Ukrajna.

Az elmúlt egy évben láthattuk, hogy az utóbbi pufferzóna megszüntetésére, azaz Ukrajna globalizálására, a nyugati szövetségi rendszerbe való integrálására irányuló kísérlet automatikusan a másik fél durva reakcióját váltja ki. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy ebben a helyzetben a konfliktus világháborúvá szélesedésének elkerülése érdekében katonailag semleges legyen Oroszország szomszédsága. Magyarán, maradjon semleges Finnország, Svédország, sőt Ukrajna és délebbre a többi, volt szovjet tagköztársaság is – hangsúlyozta Novák Előd.

A Mi Hazánk továbbra is várja a honvédelmi miniszter NATO-val kapcsolatos válaszait

A NATO-bővítésről való szavazást azért is halasztaná el a Mi Hazánk Mozgalom a benyújtott napirend-módosítási javaslatával, mert előbb válaszokat szeretnének kapni azokra az írásbeli kérdéseikre, melyekre a honvédelmi miniszter eddig megtagadta a választ. Feltették a kérdést: mennyibe kerülnek a különböző NATO-szerepvállalásaink? Mennyibe került Afganisztán csúfos bukással végződött megszállása? Hány magyar honvédet küldtek idegen országokba szolgálni szerte a világon? Titkosítás helyett érdemi válaszokra volna szükség, és az új világrend kiszolgálása helyett a függetlenségünk, a semlegességünk, ezáltal a béke előmozdítására.

– A Mi Hazánk Mozgalom szerint itt az ideje, hogy a NATO-bővítés vétójával Magyarország végre fellépjen a háború kiszélesítése ellen. Mert mi valóban nem akarunk világháborút – fejezte be sajtótájékoztatóját Novák Előd.

