A székesfehérvári munkásszálló, ahol a magyarok nemkívánatos vendégek

Egyik olvasónk keresett meg minket az alábbi történettel, melyről azt gondolom, nem egyedi Magyarországon, de annál felháborítóbb. A helyszín Székesfehérvár és az ottani gyár, és egy hozzá tartozó munkásszálló. Pontosabban egy új, nemrégiben átadott munkásszálló.

Ahogyan az lenni szokott, egy-egy nagyobb városban dolgoznak olyanok is szép számmal, akik nem helyiek, és ezért a hétköznapokban szállásra van szükségük, mert nyilván nem megoldható a napi szintű ingázás. Erre találták ki a különféle munkásszállókat, mert albérletet ugyebár nem mindenki tud fizetni.

- Amikor igyekeztem bejelentkezni a helyre, igencsak megalázó módon közölték velem, hogy mit képzelek én, hiszen ide csak ukránokat vesznek fel

- foglalta össze tömören a sajnálatos esetet olvasónk.

Ez az egész része annak a folyamatnak, ami most már egy jó ideje folyik Magyarországon, és amelyet tavaly nyáron gyorsított fel a kormány. Munkavállalási engedély nélkül jöhetnek a harmadik világbéli munkavállalók, és ebbe belesorolják az ukránokat is. Kapnak lakhatási és rezsitámogatást, és bár lehet, hogy mondjuk csak 6 órába jelentik be őket, összességében még mindig jobban járnak anyagilag, mint azok a magyarok, akik nem kapnak különböző anyagi juttatásokat. Tehát ez a gyakorlat letöri az amúgy sem magas magyar béreket, még inkább felgyorsítva ezzel a kivándorlást.

És emlékeztessünk arra is, hogy az ukrán vendégmunkások közbiztonsági veszélyt is jelenthetnek, éppen tavaly decemberben volt egy eset, amikor asztal- és széklábakkal támadott munkatársaira három ukrán vendégmunkás egy pápai munkásszállón. Hárman olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a mentők azonnal kórházba szállították őket.



Az említett verekedés nyomai (kép: Népszava)

A rendőrség közlése szerint akkor a három ukrán és munkástársuk között szóváltás alakult ki. A sértett bezárkózott a szobájába. Erre a 17, a 18 és a 19 éves férfi rátörte az ajtót, bementek a helyiségbe, ahol a sértettet bántalmazták és törtek-zúztak a szobában. Ezt meghallva a sértett másik három munkatársa futott le az emeletről, hogy a segítségére siessen, majd a bántalmazók asztal- és széklábakkal támadtak rájuk is. A kiérkező rendőrök két elkövetőt az épületben, míg társukat – aki menekülni próbált – a munkásszálló közelében fogták el.

A sértettek közül hárman olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a mentők azonnal kórházba szállították őket. Egyikük életveszélyes állapotban volt sokáig.

Lantos János - Kuruc.info