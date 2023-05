Anyaország, Politikusbűnözés :: 2023. május 30. 13:48 ::

Schadl bizalmasa nem tett vallomást, de korábban azt állította, hogy főnöke milliókat adott át Völnernek

Egy fontos mellékszereplő meghallgatásával folytatódott az elmúlt egyik évek legsúlyosabb korrupciós ügyének tárgyalása azután, hogy a két főszereplő, Schadl György, a végrehajtók nemrég lemondott elnöke, és Völner Pál, a Fidesz volt igazságügyi államtitkára már vallomást tett a bíróságon.



Fotó: Adrián Zoltán / 24

Kedden elsőként a negyedrendű vádlott kapott szót, aki Schadl bizalmas munkatársa volt – sofőrként és személyi asszisztensként dolgozott –, és akit azzal vádolnak, hogy ő szállította a korrupciós pénzeket az ügyben megvádolt végrehajtók és Schadl között. A volt elnök mindenféle ügyes-bajos dolgát M. Viktor intézte, még a naplóját is ő vezette a Schadltől kapott utasítások alapján. Feladatai közé tartozott a készpénz szállítása, az autóügyek bonyolítása, a pénzváltás, de Schadl – szintén vádlott – feleségének is vitt olykor süteményt.

M. V. tehát az a személy, aki a Schadl-féle koordináta-rendszert a legjobban ismerheti.

A keddi tárgyaláson azonban a vádlott jelezte, egyelőre nem kíván vallomást tenni. Ugyanakkor Tóth Erzsébet bíró felolvasta a férfi nyomozás során tett vallomásait, amelyek tartogattak meglepetéseket az ügyben, elsősorban Schadl György és Völner Pál kapcsolatára nézve. M. V. egyik vallomása így szólt:

Egy további személy jut eszembe, akinek rendszeresen adott át pénzt Schadl György, őt Völner Pálnak hívják. Azt nem tudom, hogy milyen időközönként, de biztos, hogy valamilyen rendszer mellett, és több millió forint volt. Volt olyan, hogy engem kért meg, hogy készítsem össze az összeget, és vigyem el valahova, mert át akarja adni Völner Pálnak. Olyan viszont nem volt, hogy nekem személyesen kellett volna átadni az összeget.

A vallomása szerint Völnert egyébként onnan ismerte, hogy jelen volt egyszer-kétszer a végrehajtói találkozón. Igaz, elmondta azt is, hogy egy alkalommal sem volt jelen, amikor ezeket a pénzeket Schadl átadta Völnernek, és azt se tudta, hogy mi volt a pénzátadások jogcíme.

Érdekesség, hogy későbbi vallomásai során M. V. emlékei "fokozatosan megfakultak", és már csak szóbeszédként, hallomásból tudott arról, hogy Schadl és Völner között milyen kapcsolat lehet.

Vallomásaiból kiderült továbbá, hogy fiatalkora óta ismeri Schadlt, akivel barátok voltak. Állítása szerint nem követett el bűncselekményt, minden jövedelme legális volt. Elismerte, rendszeresen vitt Schadl megbízásából pénzt különböző embereknek, de azok jogcíméről nem volt tudomása, illetve a címzettekről sem tudott semmit. Arról is vallott, hogy rendszeresen vitt különböző összegeket önálló bírósági végrehajtóknak. Erre Schadl Györgytől vagy az ő bizalmasától kapott utasítást, aki később vádalkut kötött az ügyben. Továbbá az is kiderült, hogy

több végrehajtó évente akár többször nagy összegeket, tíz-, de akár százmilliós összegeket fizetett Schadl Györgynek.

M. V. egyik nyomozati kihallgatása során felsorolt öt végrehajtót azok közül, akik beismerték a bűnösségüket.

Schadl bizalmasának ismeretei egyébként messze túlmutatnak a vádiratban foglaltakon. A férfi által vezetett naplóbejegyzések Rogán Antal miniszter kabinetfőnökéhez is elvezetnek, kiderült ugyanis, hogy M. V. egy ízben Nagy Ádámnak szállított le egy autót. Azonban a történtekről Nagy és a Rogán által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda azóta is hallgat. A vádiratban pedig egy szó sem esik a történtekről, ahogy arról sem, hogy Schadl György egyetemi vizsgákat intézhetett Nagy Ádámnak.

Továbbá az említett naplóbejegyzések közt felbukkant Trócsányi László volt igazságügyi miniszter neve is, és ezekből derült ki, hogy Schadl György Czine Ágnes alkotmánybíróval is találkozót bonyolított, akinek végrehajtó gyerekeit még le is hallgatták az ügy nyomozása során.

A keddi tárgyaláson M. V. mellett a hatodrendű Cs. É. vádlottat is meghallgatta a bíróság. Ő volt az egyetlen az ügyben megvádolt hét végrehajtó közül, aki nem ismerte be – hat társával ellentétben –, hogy fizetett a kinevezéséért cserébe Schadl Györgynek. Cs. É. az előkészítő ülés során ugyan elismerte, hogy három alkalommal pénzt adott át Schadl Györgynek, de állítása szerint a pénzt egy kölcsön visszafizetéseként adta, ami polgárjogi szerződés alapján történt. Védője akkor arról beszélt, a gyanúsítás és a vádirati tényállás ellentmondásban van egymással. Mándli Ádám ügyvéd egyúttal indítványozta Trócsányi László volt miniszter meghallgatását, ugyanis a vádlottat Trócsányi minisztersége alatt nevezték ki, és a volt tárcavezető a védő szerint bizonyíthatja, hogy szabályosan történt-e a kinevezése. Továbbá Vízkelety Mariann volt államtitkárt is beidéztetnék, egyben Schadl Györggyel is szembesítést kért.

A keddi tárgyaláson Cs. É. a korábbi vallomásait további részletekkel egészítette ki, amelyekkel azt kívánta alátámasztani, hogy nem kenőpénzről volt szó az esetében, hanem arról, hogy kölcsönt kapott Schadl Györgytől, és azt meghatározott feltételek és körülmények között törlesztette. Elmondta, hogy valóban dolgozott Schadl Györgynek, akitől szakmailag sokat tanult, de egy vitájuk után maga mondott fel. Beszélt telefonon Schadl Györggyel és bizalmasával is, de csupán szakmai ügyekben. Kiemelte, hogy vele kapcsolatban sem lehallgatott telefonbeszélgetés, sem találkozóról szóló feljegyzés nem áll rendelkezésre. A többi vádlottat nem ismeri, akadt, akivel a vádlottak padján találkozott először. Nem ismeri M. V. negyedrendű vádlottat sem – Schadl sofőrjét –, aki a végrehajtóktól szállította a pénzt. Jelezte azt is, hogy kérdésekre nem kíván válaszolni.

