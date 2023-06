Anyaország, Külföld :: 2023. június 7. 22:05 ::

20 ezer eurós "büntetést" fizettetnének az EU-tagállamokkal minden be nem fogadott migránsért

Csütörtökön Luxemburgban találkoznak az EU-s tagállamok belügyminiszterei, ahol azt a javaslatot is megvitatják, amely szerint fejenként 20 ezer eurós "büntetést" kellene fizetnie minden országnak a be nem fogadott "menekültek" után, írja a Guardian.



A lap cikke szerint a tervezet lényege, hogy enyhítsék a komoly migrációs nyomás alatt álló Olaszország és Görögország terheit. Ezzel együtt terítéken lesz egy évi több mint 100 ezer "menekült" szétosztásáról szóló javaslat is.

A tervek vitatottak, Lengyelország és Magyarország ugyanis a Guardian cikke szerint ezt a rendszert „nehezen tudná eladni a szavazóinak.”

Egy, az ügyre rálátó diplomata arról beszélt, hogy Brüsszel teknősbéka-taktikát választott, és csak óvatosan próbálja tető alá hozni a megállapodást. Ennek az első lépcsője lesz a csütörtöki találkozó.

Lengyelország már jelezte is, hogy nem támogatja a kötelező kvótát, Szymon Szynkowski vel Sek lengyel külügyminiszter álgyógyszernek nevezte a javaslatot.

Az valószínű, hogy kötelező érvényűen nem is kell majd befogadni migránsokat, de Brüsszel ezúttal a kötelező szolidaritás elvét alkalmazná, és számba venné azt is, hogy a befogadóországokban milyen a helyzet. Lengyelországban például már most egymillió menekült él.

Azok az országok, akik kivonják magukat a kvóta alól, 20 ezer eurót fizethetnek be minden migráns után, de az összegen még módosíthatnak.

