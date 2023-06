Anyaország :: 2023. június 9. 17:51 ::

Az embercsempészeket szabadon engedik, a hazájukat védő mezőőröket elítélik?

Az embercsempészeket szabadon engedik, a hazájukat védő mezőőröket elítélik, valóban ez a konzervatív politika, miniszterelnök úr? - ezt a kérdést tette fel az Orbán Viktor miniszterelnöknek írt levelében Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke. Alább a folytatás.

Véleményem szerint a konzervatív politika egy értékválasztás is egyben. Ennek az értéknek meg kell jelennie a társadalmi, gazdasági döntésekben, mert csak így tud társadalomformáló erővé válni. Ebben az esetben pedig a hazájukat védő mezőőrök képviselik az értéket, míg az országunkat támadó embercsempészek az értéktelenséget. Semmilyen nemzetközi nyomás, liberális elv nem lehet mentség a bűnözők elengedésére, ezzel az értéktelenség támogatására. Főleg nem a férőhelyek száma miatti aggodalom, addig különösen nem, amíg például gyermekeknek is korlátlanul lehet lakcímkártyát kiadni, akár egy fáskamrába is Magyarországon és ez a nemzetközi szervezeteket sem zavarja.

Ez a döntés Magyarország és a magyar igazságszolgáltatás gyengeségét mutatja, és lovat ad majd a bűnözők alá. Az, hogy sok az embercsempész a börtönökben sokkal inkább azt mutatja, hogy a rájuk kiszabott büntetéseknek nincs elrettentő ereje. Ezért, ha a magyar kormány csökkenteni akarja a már itt lévő és majdan ide érkező embercsempész bűnözők számát, akkor a büntetési tételt, az elrettentést kell szigorítani nem pedig elengedni őket.

A Mi Hazánk javaslata a bérrabtartás rendszerének bevezetése a hazánkat támadó embercsempészekkel szemben. Erre van lehetőség, a kormány követheti Dánia példáját, amely Koszovóval kötött bérrabtartási egyezményt.