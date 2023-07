„Mozgolódnak a nácik Miskolcon” - ezt a címet a választották cikküknek, amelyben a „szivárványos tali” miatt keseregnek, mert a Mi Hazánk lefoglalta a miskolci Európa teret.

Szajlai Jánosnak, a Mi Hazánk Mozgalom választókerületi elnökének a az alábbi közleménye szomorította el őket:.

Sajnos a „keresztény-nemzeti” diktatúra ellenére ez Budapesten nem sikerült

Mint emlékezetes, míg a kormány a vonaglás betiltásáért semmit nem tesz, a rendőrség az egyszerre beérkezett bejelentések közül idén az aberráltakét részesítette pozitív diszkriminációban

Ahogy Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke az áprilisi döntés után elmondta : az LMBTQP-propagandafelvonulás helyett a Mi Hazánk ellentüntetését tiltotta be a rendőrség idén, noha ugyanabban a lehetséges első másodpercben nyújtotta be mindkét fél a bejelentését, ezért a Kúriához fordulnak, mely két éve egy hasonló jogvitában már megállapította, hogy törvénytelenül állt az ún. Pride oldalára a BRFK a kormány elképesztő iránymutatása szerint.

- Az LMBTQP-propagandafelvonulás szervezői hálát adhatnak a Fidesz kétharmados győzelméért, mert így a vonaglást hatóságilag nem tiltják be: sajnos a Mi Hazánk az egyetlen párt, mely a devianciát népszerűsítő rendezvény megszüntetését követeli, hiszen mi a mára mindenféle szexuális aberrációt propagáló felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem fogadjuk el: a tiltást szorgalmazzuk. Az ún. gyermekvédelmi törvény szerint sem volna szabad homoszexuális propagandát folytatni gyermekek számára is látható módon, de valójában a kormány ugyanúgy tűri azt, miként a szivárványos zászlók kitűzését közintézményekre - szögezte le a párt alelnöke. Hozzátette:

ezért a Mi Hazánk Mozgalom lépett a tettek mezejére, az első lehetséges pillanatban lefoglalva a vonulások főbb útvonalait, tavaly és tavalyelőtt is sikeresen. Ellenzékből nyilván nem lehet minden helyet minden időre lefoglalni a deviánsok elől, de a legszimbolikusabb Andrássy útról való kiszorításuk és több más reprezentatív közterület megszerzése komoly siker és jelzésérték: elég volt az LMBTQP-propagandából! Nem kérünk a szerte a világból ide szervezett aberráltakból, a devianciaturizmusból! Két éve az elsőbbségünk ellenére a rendőrség törvénytelenül az ún. Pride oldalára állt, a magunkfajták rendezvényét tiltva be, de a Kúrián győztem a BRFK-val szemben. Bocsánatot azóta sem kértek. A deviáns felvonulás szervezői a Kúriának írt keresetükben akkor hiába érveltek úgy: „Az Andrássy út vonatkozásában szerzett elsőbbség elvesztése a Budapest Pride rendezvény megtartását jelen formájában ellehetetleníti.” Bizony, amit a Fidesz-kormány 12 éve nem tud vagy nem akar a felvonulás kapcsán, azt mi két éve és tavaly is megoldottuk.