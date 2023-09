Anyaország :: 2023. szeptember 12. 10:30 ::

Új felmérés: a Fidesz zuhan, a Mi Hazánk növeli táborát

Augusztusban tovább csökkent a Fidesz-KDNP támogatottsága, míg az ellenzéki térfélen a Momentum, a Mi Hazánk Mozgalom és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt növelni tudta a szavazótáborát júliushoz képest – derült ki a Republikon Intézet havi pártpreferencia-felméréséből, melyet a Telex ismertetett.



Orbán Viktor a balatonfüredi frakcióülésen 2023. február 22-én (fotó: Bődey János)

A Republikon havi pártpreferencia-felméréseiben nagyon rég szerepelt ilyen rosszul a Fidesz.

Öt hónap alatt 6 százalékponttal csökkent a kormánypártok népszerűsége a pártválasztók körében, de a teljes népességen belül is 4 százalékpontot vesztettek.

A kormánypárt támogatottsága a teljes népességben jelenleg 30 százalék, a pártválasztók között 42 százalék. Ez júliushoz képest a teljes népességben 1, a pártválasztók körében 2 százalékpontos veszteséget jelent.

Úgy tűnik, a saját méréseikben is hasonló tendenciát figyeltek meg a Fidesznél. Még Orbán Viktor is elismerte Kötcsén zárt körben, hogy az elmúlt időszakban csökkent a kormány népszerűsége, igaz, szerinte nem olyan mértékben, mint más európai kormányzó pártoknál.

A legerősebb ellenzéki párt továbbra is a Demokratikus Koalíció, Gyurcsányék népszerűsége azonban a júliusi erősödés után csökkent augusztusban a Republikon felmérése szerint. A teljes népesség körében most mért 12 százalékos eredményével 1 százalékpontot veszített a DK, a pártválasztók körében mért 17 százalékkal pedig 2-t. Ez nem csoda, hiszen a nyáron erősen leengedett a DK: kifelé nemigen volt látható tevékenységük, Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc is több hétre eltűnt a nyilvánosság elől.

Jobban sikerült a nyár a Momentumnak és a Mi Hazánk Mozgalomnak. Donáth Annáék 7 százalékos eredményükkel a teljes népességben 1, a pártválasztók körében (10 százalék) 2 százalékponttal népszerűbbek, mint júliusban.

Hónapok óta először tudta növelni a Mi Hazánk Mozgalom is a támogatottságát a pártválasztók körében: minden tizedik választó a Mi Hazánkra szavazna a Republikon augusztusi felmérése szerint.

Tovább erősödött augusztusban a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is: a teljes népesség körében 5, a pártválasztóknál 7 százalékon – azaz az 5 százalékos parlamenti küszöb felett – áll az MKKP.

Nem jutna be viszont a parlamentbe az MSZP, a Jobbik, az LMP és a Párbeszéd sem, ha önállóan indulna a választáson. Míg a Jobbik és az LMP változatlanul 4-4 százalékos támogatottsággal bír mind a teljes népesség, mind a pártválasztók körében, az MSZP támogatottsága csökkent augusztusban. A sor végén továbbra is a Párbeszéd áll 2 százalékos támogatottsággal, a többi kisebb pártot nem mérte a Republikon.

Augusztusban a választók több mint negyedének (28 százalék) nem volt pártja.