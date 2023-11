Anyaország, Migránsbűnözés :: 2023. november 28. 12:44 ::

A migránsok és csempészeik automata fegyverekkel lőnek a határőrökre - panaszkodik Szijjártó, de visszalőni továbbra sem szabad

Elfogadhatatlan az az új helyzet, hogy egyes migránsok és embercsempészek többször is éles, automata fegyverrel lőttek az utóbbi időben nem csak egymásra, hanem magyar határőrökre is - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Genfben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) közgyűlésén mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy hazánk első kézből, s jól ismeri az illegális bevándorlás jelenségét, miután az Európai Unió külső határán fekszik, a napjainkban legforgalmasabb nyugat-balkáni migrációs útvonalon.

Aláhúzta: a magyar tapasztalatok azt mutatják, hogy a migráció veszélyt jelent a tranzit- és a célállamok számára, az érkezők rendre megsértik a határokat, és megtagadják az együttműködést a hatóságokkal, ami teljességgel elfogadhatatlan.

Szijjártó arról is beszámolt, hogy a helyzet folyamatosan romlik, a déli határon tavaly 275 ezer illegális határátlépési kísérletet regisztráltak, idén pedig csaknem 200 ezret. Ráadásul - figyelmeztetett - súlyos szintlépés, hogy egyes migránsok és embercsempészek felfegyverkeztek, s több alkalommal is éles, automata fegyverekkel lőttek a határőrökre és a rendőrökre. Kiemelte: ez elfogadhatatlan, az ilyen tett nem emberi jog, hanem egyértelmű bűncselekmény, ekként is kell fellépni ellene.

(MTI nyomán)