Ürülék a dohányban, vizelet a parfümben - nem válogatnak a hamisítók

Még belegondolni is gyomorforgató, hogy ellenőrzései során a NAV munkatársai olyan parfümöt is találtak, amelyben a vegyészeti vizsgálat állati vizeletet is kimutatott. A parfüm az egyik leggyakrabban hamisított termék, kockázatos belőle piacon, utcán, parkolóban vásárolni. Rosszabb esetben káros hatású vegyszert is tesznek az üvegbe a bűnözők – írja az atv.hu.

A hamisítási listán a ruhák, a táskák, a napszemüvegek, a mobiltelefonok, a gyerekjátékok és a parfümök szerepeltek a legelőkelőbb helyeken. Erről Kiss Péter András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szóvivője beszélt a Spirit FM Letöltendő című műsorában.

Mint kiderül, mára gyakorlatilag iparággá vált a hamisítás, szinte mindent másolnak.

Ha a NAV hamisnak tűnő cipőket talál, akkor 100 ezer forint értékhatárig szabálysértés, efölött már bűncselekmény mind a kereskedés, mind a gyártás.

A márkatulajdonosok sokat költenek az állandó minőségre. Az eredeti termékek árában benne vannak a garanciális feltételek, az ellenőrzés, a jó alapanyag és a szavatosság. A hamisítók mindezt kihagyják. Így fordul elő, hogy például a hamis mosószertől egy teljes család kapott bőrkiütést.

„Ha a NAV nem ellenőrizné az eredetiséget, akkor az eredeti márkák kivonulnának” – vélekedett Kiss András Péter.

Ha a NAV szakemberei hamisnak látszó termékeket találnak, értesítik a jogtulajdonost, aki eldönti, eredeti vagy hamis. A hatóság csak él a gyanúval. A pénzügyőrök komoly rutinnal rendelkeznek, hiszen nagyon sok képzésen vesznek rész, amit éppen a márkatulajdonosok tartanak.

Emellett a polgárok egészségéről is szól az ellenőrzés. A „házi” cigarettákba az előállító „iparosok” nagyon sokszor kevernek egyéb növényi törmeléket, pont azért, hogy a súlyuk meglegyen. A szőlőlevéltől kezdve a gallyon át mindent találtak már ilyen dohánytermékekben a NAV szakértői. Például állati ürüléket is. „Parfümben pedig találtak már állati vizelet is. Tehát, jobb esetben csak sima víz, meg illatanyag van egy hamis parfümben, rosszabb esetben állati vizelet” – fogalmazott a NAV szóvivője.

Érdekesség, hogy a raklapot is hamisítják. Ha nem megfelelő minőségű fából készül, az önmagában balesetveszélyes. A hamis raklapokat összedarabolják, és rászorulóknak adják tüzelőnek.