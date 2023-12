Anyaország :: 2023. december 4. 19:21 ::

Pióca módjára uralják le a piacot

Miután írtam a Woltnál uralkodó állapotokról és arról, milyen kicsinyes bosszú áldozata lehetett egy nekem nyilatkozó futár, többen felhívták a figyelmemet rá, hogy van a történetnek még egy olvasata, s valóban, erről is érdemes néhány sort írni. Eddig arról volt szó, hogyan lehetetleníti el a Wolt a magyar ételfutárokat, de nem esett szó arról, milyen hatással van a vendéglősökre.

A Woltról (és a Foodpandáról is) tudni kell, nem nagy titok, hogy nemzetközi cég, legalább 30-40 országban működik. De ami a gond, az a mentalitásuk, ahogy viselkednek, gyakorlatilag parazita módjára uralják le a piacot. Ahogyan kizsákmányolják a dolgozóikat, ugyanezt teszik az éttermekkel is.

Legalább 30-40 százalék a jutalék, amit elkérnek tőlük. Ez nem kevesebbet jelent, minthogy egy éttermet üzemeltető vállalkozás szinte teljes nyereségét elviszik. Meg kell nézni, milyen drágán dolgoznak, 3 ezer forint alatt már nem is lehet házhoz ételt rendelni sok esetben.

Természetesen adódna a kérdés, ugyan miért kell egy étteremnek fent lennie a Wolt felületén, de azt hiszem, sokan tudjuk a választ. Azért, mert a Covid-lezárásoknak és a propagandának "köszönhetően" kialakult az a helyzet, hogy aki ezeken a felületeken nincs fent, az nem él túl a piacon. Abszolút kényszerhelyzet.

Ez a fővárosban teljesen így van, vidékén még jobb a helyzet, de ott is egyre kevésbé. Sajnos a magyar vendéglátósok ezt nem nagyon bírják, ott volt még az ún. NTAK-rendszer is, amely miatt szinte naponta szűnnek meg kisvendéglők, így nem nehéz meglátni, hogy az a kép rajzolódik ki, hogy ez az egész folyamat is arra megy ki, hogy a magyar vállalkozások csődöljenek be.

Mindenki széttárja tehát a karját, hogy "ez van, ez a piacgazdaság", "ez a szabad verseny", "ez a kapitalizmus", de ez se nem szabad, se nem verseny, egyenlő feltételekről pedig egyáltalán nem beszélhetünk. És ez nem véletlen. Mint ahogy az sem, hogy a kormány sem érzi szükségét, hogy bármilyen mértékben egyensúlyozni próbálja a piactorzító hatásokat.

