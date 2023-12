Anyaország :: 2023. december 5. 16:31 ::

A munkaerő-kölcsönző cégek káros gyakorlatáról

Azt gondolom, elég sokaknak van rossz tapasztalata a különböző munkaerő-kölcsönző cégekkel kapcsolatban, legyen az hazai vagy külföldi munkavállalás; ilyen negatív benyomások többek között, hogy nem megfelelő a tájékoztatás, és ebből számos kellemetlenség adódik.

Azonban sajnos ennél azért mélyebb a téma. Tavaly nyáron hallani lehetett arról, hogy ún. minősített munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül munkavállalási engedély nélkül érkezhetnek harmadik világbeli vendégmunkások Magyarországra. Tehát a könnyített beáramlás egyik kulcsa a munkaerő-kölcsönző cégek voltak, természetesen a kormány felhatalmazásával.

De van még egy másik olvasata is az egésznek, ez igazság szerint független a vendégmunkásoktól, bár nem teljesen elválasztható. A magyar munkavállalók körében is egyre nagyobb azok száma, akik ebben a foglalkoztatási formában vannak alkalmazva. A cégek számára ez könnyebb, és nemcsak adminisztrációs szempontból, hanem egyéb más nézőpontból is. Persze ez szemléletbeli kérdés, és pejoratívan értem a "könnyebb" szót, ugyanis a munaerő-kölcsönzős dolgozóknak gyakorlatilag semmi munkajoguk.

Schiffer András számolt be az ATV Öt c. műsorában, hogy neki volt olyan peres ügye egy észak-magyarországi munkavállalóval, ahol az illető targoncás volt egy cégnél, részt vett a sztrájk szervezésében, s mivel az ő foglalkoztatása munkaerő-kölcsönző cégen keresztül valósult meg, két pillanat alatt rúgták ki. Mert kevesebb joga van, mint azoknak, akik közvetlenül a munkáltatóval állnak szerződésben.

Csakhogy egyre terjeszkednek a munkaerő-kölcsönző cégek, egyre nagyobb azoknak a munkavállalóknak a száma, akiket így alkalmaznak, mert a globális nagytőke részéről is - természetszerűleg - egyre nagyobb az igény az ilyen dolgozókra. Nem kell bíbelődni holmi munkajogokkal, amelyeket a kormány már így is egyre nyirbál, nem lesz kötelező a munkavédelmi oktatás, ahogy az üzemorvosi vizsgálat sem, és ez így megy évről évre. Mert a "nemzeti" kormány a globális nagytőke pártján áll.

S egy rövid gondolat erejéig visszatérve a munkaerőkölcsönző-cégek és a vendégmunkások kapcsolatára: divatos érvelés manapság, hogy igenis szakszervezetekbe kell tömöríteni őket, mert ez a "magyar dolgozók érdeke" is. Ezzel én továbbra sem értek egyet, mégpedig több pont miatt.

Ugyanis a szakszervezetek jelentős többsége (tisztelet a valóban létező, ám kisebbségben lévő kivételnek) még a magyar munkásokat sem tudta megszervezni. Előbb talán ezt kellene megpróbálni. Mert így például így Székely Tamás javaslata elég átlátszó, és arról szól, hogy hogyan tudna még több tagdíjat beszedni. Még pontosabban fogalmazva, a gyenge szakszervezetiség akkor sem lesz erős, ha történetesen sikerül néhány vendégmunkást is beszervezni, amit erősen kétlek, mert - és itt a Gumiipari Szakszervezeti Szövetséggel értek egyet - Radics Gábor elnök elmondta, véleményük szerint a harmadik országból érkezett munkásoknak alapvetően mások az érdekeik, mint a magyarországiaknak.

Lantos János - Kuruc.info