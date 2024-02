Anyaország :: 2024. február 6. 15:13 ::

Novák Katalin hazudozással tetézi a bajt, a Mi Hazánk nyilvánosságot követel

Novák Katalin megszólalt a pedofília eltitkolásában segédkező szörnyeteg kegyelmével kapcsolatban, és ahelyett, hogy érzékelte volna tettének erkölcsi és társadalmi jelentőségét, még magát igyekezett beállítani áldozatként, aki ellen politikai lejáratás zajlik. Nem igaz, Elnök Asszony, csupán megszólalt az emberek erkölcsi érzéke, és felháborodásukat fejezték ki. Az Öné is megszólalhatott volna - írja bejegyzésében Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese, alább a folytatás.

Nem elfogadható indok az, hogy a törvény szerint titkos az indoklás: a köztársasági elnöknek lehetősége, sőt erkölcsi kötelessége is lenne egy ekkora felháborodást kiváltó ügyben épkézláb magyarázattal szolgálni, már ha egyáltalán van ilyen. De lehet, hogy elkezdte végre érezni: döntésére nincs mentség. A Mi Hazánk ezért is kezdeményezi jogszabálymódosítással azt, hogy a kegyelmi ügyeket egyrészt hozza nyilvánosságra a Köztársasági Elnöki Hivatal minden esetben, hiszen most is sunnyogtak, és az egész ügy nyilvánosságra kerülését is igyekeztek elkerülni. Csak nem sikerült.

Másrészt nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy bocsánatkérés, a döntés megváltoztatása vagy legalább érvek helyett ellentámadásba, terelésbe és mellébeszélésbe kezdett az első számú közjogi méltóság, amellyel tovább mélyíti az erkölcsi szakadékot, amibe került. Minden hangzatos, családbarát vagy keresztény szólam értelmét vesztette azáltal, hogy az érdemi cselekvése ellentmond azoknak.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely következetesen védi a gyermekeket a testi és lelki bántalmazástól is, és zéró toleranciát képvisel a pedofilokkal szemben.