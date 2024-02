Anyaország :: 2024. február 22. 13:18 ::

Némi pénzbüntetésre ítélték Gyurcsány MTVA-székházban bohóckodó harcosát

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon is elmarasztalta a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjét az öt évvel ezelőtti, MTVA-székházban történt dulakodás, illetve választási csalás miatt.

Már egy órával a tárgyalás előtt elkezdtek gyülekezni a DK nyugdíjasai a Fővárosi Ítélőtábla épülete előtt, miután Dobrev Klára, az ellenzéki párt "árnyékminiszterelnöke" arra buzdította napokkal korábban őket, hogy minél többen jöjjenek el a Sas utcába, és álljanak ki Varju László mellett.

Egyikük negyed kilenc körül elővette a kocsija csomagtartójából az erre az alkalomra készített kék pólókat, amiken a "Bátorság reményt ad!" felirat volt olvasható, és kiosztotta a pár tucatnyi szimpatizáns között. Ezt követően a dékások felálltak egy vonalban, majd felmutatták a fehér papírlapokat, amelyekre "A pedofilokat kiengeditek, minket bezárnátok?" szlogent írták.



Fotók: Adrián Zoltán / 24.hu

Varju László fél kilenc után pár perccel érkezett meg a bíróságra.

– Nem követtem el semmilyen bűncselekményt, ezért abban bízom, hogy bűncselekmény hiányában minden vádpont alól felmentenek – mondta a politikus.

Nem sokkal később megérkezett Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke is, aki arról értekezett az őt körbeálló sajtósoknak, hogy pedofilokat bujtogató miniszterelnöke van az országnak, miközben "olyan tisztességes embereket meghurcolnak, mint Varju", majd ő is a tárgyaló felé vette az irányt.

Varju László ellen még 2020-ban emelt vádat az ügyészség. A három vádpont közül kettő az MTVA székházánál 2018. december közepén történtekkel kapcsolatos, amikor több országgyűlési képviselő bement a köztévé székházába, hogy beolvastassák élő adásban az öt pontból álló követelésüket.

Az ügyészség szerint a biztonsági osztályvezető közölte, hogy a zárt, védett területekre nem lehet belépni, azonban a képviselők továbbra is az élő műsor helyszínére való beengedésüket követelték. Szél Bernadett és Hadházy Ákos országgyűlési képviselőket kipenderítették az őrök az épületből, ám a "nagyot küzdő" Varju Lászlóval már meggyűlt a bajuk. A vádhatóság szerint Varju a stúdióba való bejutás érdekében nekirontott a biztonsági szolgálat sorfalának, és dulakodás közben megszorította az egyik biztonsági őr vádliját. Ide tartozik egy másik incidens is, ami miatt súlyos testi sértéssel is megvádolták a politikust.

A képviselő be akart menni arra az első emeleten található folyosóra, ahonnan a vezérlőhelyiségek és a hírszerkesztőség ajtajai nyílnak. Mivel a többszöri felszólítás ellenére sem távozott, ezért testi kényszert alkalmaztak vele szemben. Varju azonban továbbra is ellenszegült, lefeküdt a földre, majd megfogta és kihúzta egy biztonsági őr lábát, aki emiatt a földre esett, és nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Ezen vádpont alól viszont felmentették a politikust.

Így közvetítette élőben az ingyencirkuszt:

A harmadik vádpont már egy másik ügyhöz kapcsolódik. Az ügyészség szerint Varju a 2018-as országgyűlési választás előtt az egyik budapesti egyéni választókerület országgyűlési képviselőjelöltjeként arra próbált rávenni egy függetlenként induló férfit, hogy lépjen vissza a jelöltségtől. A férfi azonban a beszélgetés alatt kitartott amellett, hogy indulni kíván a választáson, ezért Varju felajánlotta neki, hogy kifizeti a kampányra addig fordított költségeit.

A védelem több, a tévészékházban megfordult képviselő, illetve Molnár Csaba DK-s európai parlamenti képviselő tanúkénti meghallgatását indítványozta, ám ezeket a bíróság elutasította. Először a személyi körülményeiről kérdezték Varjut. A politikus elmondta, hogy 1 millió 400 ezer forint a képviselői fizetése, és egy családi örökségből származó ingatlannal rendelkezik.

Az ügyész perbeszédében azt mondta, továbbra is minden vádpontban fenntartják az álláspontjukat, és a védelmi fellebbezések elutasítását kérte. Kiemelte, nem arról volt szó, hogy a politikusokat ne engedték volna be a köztévé épületébe, hanem arról, hogy a tévé rendeltetésszerű működését biztosították a biztonsági őrök.

– Varju kifejezetten teátrális és provokatív magatartást tanúsított az intézkedés során – fogalmazott az ügyész, miközben többen is hangosan felnevettek a teremben ülő szimpatizánsok közül. Ez később többször is megismétlődött. Az ügyész szerint, amikor Varju megfogta a biztonsági őr lábát, tudatában volt annak, hogy akár súlyos sérülést is okozhat. Ezért álláspontja szerint testi sértésben is bűnös a politikus. Az ügyész kitért Varju vesztegetési ügyére is. Mint mondta, a politikus mindenképp arra akarta rábírni a függetlenként induló férfit, hogy lépjen vissza a jelöltségtől. Perbeszéde végén azt kérte, hogy testi sértésben is mondják ki bűnösnek a politikust, akire próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést kért az első fokon kiszabott 900 ezres pénzbüntetés helyett.

Hankó Faragó Miklós azzal kezdte a védőbeszédét, hogy törvényesnek tartja az eljárást, és jogosnak, hogy védencét felmentették első fokon a testi sértés vádja alól. Álláspontja szerint védence reflexszerűen fogta meg az őr lábát, mert "kiszolgáltatott helyzetben volt, és védekezésre kényszerült". Mint mondta, Varju és a többi országgyűlési képviselő hivatalos személyeknek minősülnek, és ebben a minőségükben tartózkodtak az épületben, míg az ott lévő őrök "csak" közfeladatot ellátó személynek minősülnek.

– A biztonsági őröknek semmilyen törvényi joguk nem volt arra, hogy intézkedjenek az országgyűlési képviselőkkel szemben – fogalmazott a korábban SZDSZ-es pedofilvédő ügyvéd, hozzátéve, védence jogos védelmi helyzetben cselekedett akkor, amikor védeni próbálta magát.

Kiemelte, hogy nem Varju ellen, hanem az őrökkel szemben kellett volna eljárást indítani hivatalos személy elleni erőszak miatt, amiért "bántalmazták a képviselőket". Hankó Faragó szerint nem lehet a védence terhére róni azt sem, hogy az élő adást zavarhatta meg, hiszen csak egy élő adás előkészülete volt állítólag az egyik stúdióban. Álláspontja szerint a vesztegetési ügyben sem állapítható meg Varju bűnössége, mert "nem törekedett" arra, hogy visszaléptesse a független jelöltet. Perbeszéde végén azt kérte, hogy a garázdaság és a választás rendje elleni bűncselekményben is mentsék fel ügyfelét.

Varju azzal kezdte a beszédét, hogy sem ő, sem a társai nem követtek el semmilyen bűncselekményt. Elmondása szerint a több ezres tömeg tüntetett a "rabszolgatörvény" ellen, akik egyértelműen követelték annak visszavonását.

– Nem akartunk több pártállami propaganda híradót látni. Követeltük a sajtószabadság helyreállítását, és hogy leváltsák Papp Dánielt, aki bizonyítottan akadályozta a képviselők megszólalását az MTVA-ban. Csak annyit kértem, hogy tárgyalhassak a felelős szerkesztővel – országgyűlési képviselőként. Ehelyett letéptek a korlátról, és végig cibáltak, végigrángattak azon a folyosón, ahol azt mondta az egyik tanú: »Na, ebből elég volt, dobjátok ki!« – mondta Varju, hozzátéve, hogy ezek után ösztönösen próbált védekezni, és nem a környezetében, hanem "benne keletkezett félelem a történtek miatt". Mint mondta, országgyűlési képviselőként joga volt az épületben tartózkodni. Úgy fogalmazott: törvényesen megválasztott képviselőként a választóit képviselte 2018 decemberében. Szerinte joguk volt ahhoz, hogy bemenjenek a köztévé épületébe.

– Azért mentem oda, hogy ne tehessék rabszolgává a vállalatoknál dolgozó milliókat. Ekkor fegyveres őrök támadtak ránk, letepertek és végighúztak a folyosón. Az ellenálláshoz jogom volt, és szeretném ezt a jogomat a jövőben is fenntartani – magyarázta, majd kitért a köztévére költött milliárdokra is. "Az az épület, amelyben tartózkodtunk, az elmúlt évek alatt minden évben 130 milliárd forintot elérő támogatást kapott azért, hogy abban az ellenzéki képviselőkről beszéljenek, de maguk szót ne kapjanak. Emellett az elmúlt tíz évben további 1360 milliárd forintot költött az állam olyan állami reklámokra, amelyekben az ellenzéki politikusok magatartását bírálták. Nem tudom másképp értékelni ezt, minthogy a Fidesz arra törekszik, hogy kizárólagos hatalomra törekedve kisajátítsak magának az MTVA épületét."

A táblabíróság végül testi sértésben is bűnösnek mondta ki a politikust, egyebekben azonban helybenhagyta az ítéletet. Ez azt jelenti, hogy a politikus másodfokon is 900 ezres pénzbüntetést kapott.

(24 nyomán)