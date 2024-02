Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. február 27. 16:01 ::

Már harminc éve is tudta mindenki, hogy János bácsival vigyázni kell, mert buzi

Akkoriban nem tudtuk, mi az, hogy pedofil, úgyhogy csak azt tudtam meg hamarosan, hogy János bácsival vigyázni kell, mert buzi. Ezt mindenki tudta, közszájon forgott - mondta a Szabad Európának a pedofília miatt elítélt V., azaz Vásárhelyi Jánosról az a férfi, aki 1990-ben került a bicskei gyermekotthonba.



Vásárhelyi János átveszi a Bárczy István-díjat Szentkirályi Alexandra akkori fideszes főpolgármester-helyettestől (fotó: archiv.budapest.hu)

Balázs akkor 13 éves volt, és a viselkedési problémái miatt került az otthonba, bár hétvégenként hazajárt. Elmondása szerint az ottléte alatt is sok "balhéba" belekeveredett, volt, amiből rendőrségi ügy is lett, de V. János segített nekik ilyenkor is.

Balázs a lapnak elmesélte azt is, hogy hogyan molesztálta a pedofil igazgató.

Le kellett mennem az irodája melletti lakórészébe. Megmutatta a fürdőkádját, és mondta, hogy fürödjek meg. Ezután elment, és rám zárta a lakás ajtaját. Amikor visszajött, elkezdett fogdosni, és azt mondta, fogjam meg én is. Igazából ennyi volt. Nem erőszakolt meg, de fogdosott, én összehúztam magam, erre ő ölelgetett.

– Arra emlékszem, hogy a hüvelykujján volt valami sérülés vagy születési rendellenesség. Arra is mondta, hogy fogjam meg, elég bizarr volt – elevenítette fel a részleteket. Hozzáteszi: miután eleget tett az igazgató "kéréseinek", nagy nehezen el tudta hagyni az irodát.

A Balázst közvetlenül érő traumán túl nyilvános jelei is voltak, hogy valami nagyon nincs rendben. "Akkoriban sokat cigiztünk, és az összes nevelő elől el tudtuk dugni a cigit; mindig az alsógatyánkban rejtettük el. Akkoriban még a fecskegatya volt a divat, nem a bokszer, mint manapság. János bácsi volt az egyetlen, akinél ez a trükk nem működött – utal arra, hogy a baljós jeleket többen is érzékelték akkoriban az ott lakók közül, azok is, akiket nem ért személyes abúzus. – Amikor megtalálta (és ő mindig megtalálta), az volt a szokása, hogy a két fülünknél fogva egyenként megemelt minket, aztán letett, és két oldalról egyszerre a két kezével hatalmas pofont adott" – számolt be V. János erőszakosabb oldaláról Balázs..

Az a borzasztó, hogy még mi is igazságosnak éreztük ezeket a pofonokat, amiket kaptunk. De amennyire kedvelte mindenki, annyira elterjedt volt a fiúk között az is, hogy "Vigyázz a János bácsival!"

Balázs azt mondja, hogy a társaival sosem beszélt arról, hogy mi történt vele, 32 évig senkinek nem mesélt róla.

Sokáig nem tudtam, miért áll a hátamon fel a szőr, amikor belelihegnek a fülembe. 2016-ban, amikor kibukott az egész botrány, nagyon felzaklatott, komolyan előjött a PTSD-m. Akkor megpróbáltam elmondani az akkori barátnőmnek, de nem igazán találtam nyitott fülekre, továbbra is magamba zártam. Volt egy másik traumám pár évvel ezelőtt, és ezután fordultam pszichológushoz. Ott ez is újra felszínre bukott. Azóta terápiára járok.

(Szabad Európa - 24 nyomán)

Korábban írtuk: Balogék kitüntetései miatt kapott vérlázítóan enyhe büntetést a bicskei szörnyeteg