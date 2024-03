Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. március 3. 14:33 ::

Újbudai pedofilbotrány: az óvodákért felelős alpolgármester is homoszexuális

Mint egy kártyavár, úgy dől össze körülöttünk a Fidesz hazugságokra épített keresztény, konzervatív Magyarországa, amely valójában csak szavakban az. A bicskei pedofilbotrány híre minden jóérzésű magyar honfitársunkat megrázott, azonban a baloldal – szokásához híven – ismét a megtévesztés sátáni eszközével próbálja a felháborodott tömegeket maga felé terelni a botrány farvizén. Persze mindez megint csak az álca része, valójában egyetlen magyar gyermeket sem szabad rájuk és csatlósaikra bízni.

Ő itt a Gazdagréti Szivárvány Óvoda pedofil buzija, Győrffy Péter, aki ellen személyes és politikai okokból sem mert fellépni Újbuda meghunyászkodó, balliberális vezetése. Íme pár kép a homoszexuális pedofil Facebook-oldaláról:



Reméljük, hogy az erdőben nem újabb áldozatra vadászott a pedofil buzeráns (fotó: Győrffy Péter/Facebook)



Győrffy utolsó, beszédes bejegyzése



TikTokon buzik életéről szóló deviáns oldalt is szívesen követett az óvodások közé engedett LMBTQ-harcos



Péter különböző Facebook-játékokkal is szerette múlatni az idejét. Ebből például kiderül, hogy ő egy ribanc. Mondjuk a börtönben tényleg az lesz

Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke vasárnap tartott sajtótájékoztatót az ügyben Exkluzív információk az újbudai pedofilbotrányról címmel az érintett intézmény előtt:

Győrffy Péternek hívják az újbudai óvodai homoszexuális pedofilbotrány bíróság által letartóztatott elkövetőjét, ami azért is lényeges, mert ő a fia Győrffyné Molnár Ilonának, akit Újbuda óvodáiért felelős humánszolgálati igazgatónak neveztek ki, ezért nem mertek fellépni a pedofil ellen egyes vélemények szerint. Az óvodákért felelős momentumos alpolgármester is nyíltan homoszexuális, ő tűzte ki a másik homokos alpolgármesterrel együtt (a momentumos Erhardt Attiláról és a párbeszédes Barabás Richárdról van szó – a szerk.) a szivárványos zászlót legutóbb is az önkormányzat épületére, ezért mindhármuk lemondatását szorgalmazza a Mi Hazánk Mozgalom – nyilatkozta vasárnap Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke és országgyűlési képviselője.

Tombolnak a deviánsok Újbudán

Az óvodákért felelős humánszolgálati igazgató bár nyugdíjba ment, mégis visszafoglalkoztatja az önkormányzat, és az is elfogadhatatlan, hogy a megduplázott, rekordszámú alpolgármester fele nyíltan homoszexuális, és propagálják devianciájukat, az önkormányzati alkalmazottaknak is igazodási ponttá téve az LMBTQP-mozgalmat, ami ide vezetett. Jellemző, hogy a Momentum korábbi újbudai, most pedig már parlamenti frakcióvezetője, a svéd állampolgárságát lebukásáig titkoló Bedő Dávid az Országgyűlés LMBTQ-tagozatának vezetője lett, Kövér László jóvoltából a sokszinu@parlament.hu címről küldözgetheti a deviáns propagandát, miközben a házelnök letiltotta a normalitáspárti Kuruc.info hírportált a Parlamentben – tájékoztatott a politikus.

Hozzátette, hogy a Momentum másik országgyűlési képviselőjének, Orosz Annának a felelősségét is vizsgálni kell, hiszen 2022 előtt Újbuda óvodáiért felelős alpolgármester volt, őt váltotta a jelenlegi homoszexuális alpolgármester. Pedofilügyekben eleve hiteltelen az a baloldal, mely az LMBTQP-mozgalommal kieresztette a szellemet a palackból.

Októberben 1,1 milliós pénzbüntetést szabtak ki rám az újbudai szivárványos propaganda két esetben történt eltávolítása miatt, idén viszont elvárjuk az újbudai szivárványkoalíciótól, hogy ne tűzzék ki az LMBTQP-zászlót, és felszólítjuk a Fideszt is, hogy fogadják el végre az egyszer már leszavazott törvényjavaslatunkat a szivárványos zászlók középületekre helyezésének tilalmáról. Elvárjuk a kormánytól is, hogy idén végre LMBTQP-felvonulást tiltsák be, s ne mindig az ellentüntetésünket. Továbbá kezdeményezem az Országgyűlésben a pedofil bűncselekményt elkövetők kémiai kasztrálását, amire számos nemzetközi példa van – folytatta.

Miközben a balliberális oldal a „gyermekeket védi”, már jó ideje tudnak a pedofilbotrányról, mégsem tettek semmit

Újbuda önkormányzata saját bevallása szerint február 23-án értesült a pedofilbotrányról, mégis több mint egy hétig hallgattak az ügyben, megpróbálták eltussolni az ügyet, csak a hírek megjelenése után adtak ki közleményt, de abban sem említették egy szóval sem a pedofíliát, sem a homoszexuális visszaélést, még a szexuális kényszerítést sem, ami alapján a rendőrség őrizetbe vette az elkövetőt, majd az ügyészség indítványára a bíróság letartóztatta, mivel a gyanú szerint a férfi az óvoda területén lévő mosdóban fajtalankodott egy kisgyermekkel – emelte ki Novák.

Természetesen a Fidesz sem makulátlan az ügyben

A homoszexualitás és a pedofília között empirikus kapcsolatot mutattak ki a kutatások, a gyakorisági-valószínűségi számok magukért beszélnek. Három gyermekem is ide járt ennek az amúgy remek óvodának egy közeli tagintézményébe, különösen fel vagyok háborodva az eset miatt. Ráadásul a pedofilt, Győrffy Pétert az a Molnár László fideszes alpolgármester engedte be ide dolgozónak 6 éve, aki engem viszont kitiltott innen, amikor önkéntes munkát vállaltam különböző intézményekben, s az igazgató itt is örömmel fogadott volna – mondta a képviselő.



Novák Előd és Szecsődi Patrik, a Mi Hazánk Mozgalom újbudai önkormányzati képviselője, aki kezdeményezi fogja, hogy innentől fogva minden gyermekekkel foglalkozó dolgozót világítsanak át (fotó: Novák Előd Facebook-oldala)

Egyébként Novák Előd ehelyett fővárosi önkormányzati fenntartású idősek otthonában – szintén Újbudán – dolgozott önkéntesként tapasztalatszerzés és empátianövelés céljából. Ezt a kerület vezetése már nem tudta megakadályozni, mint ahogy azt sem, hogy két katolikus és civil fenntartású óvodában is önkénteskedjen egy-egy műszakot.

A fideszes kerületvezetés tehát megpróbált kitiltani engem, pedig én "álruhában" (az idősek otthonában pl. fehér köpenyben) dolgoztam szociális munkásként, s nem kampányolni mentem, mint pl. Simicskó István a helyi óvodákba Mikulásként, s ha valaki nem ismerte volna fel, hát az óvónőknek feladatul adták, hogy a szülőknek (így nekem is) mondják meg, ki hozta az ajándékot (pontosabban ki küldte, mert nem ért rá mindenhova személyesen elvinni a kampánycsomagot) – mondta Novák.

De ez már a politikai pedofília esete, most viszont a sokkal súlyosabb, a Btk. által is tiltott bűncselekményeknek, illetve a felbujtásnak szeretne véget vetni a Mi Hazánk Mozgalom pl. a szivárványos zászlók középületekre helyezésének és az LMBTQP-felvonulásoknak a betiltásával – szögezte le a párt alelnöke.

