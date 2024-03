Anyaország :: 2024. március 5. 09:04 ::

Balesetveszélyesek is lehetnek a vendégmunkás sofőrök

"Gyanúsan gyorsan" kapják meg a jogsit az ázsiai vendégmunkások címmel írtunk az elmúlt napokban arról, hogy a kecskeméti Füredi Autósiskola környékén hónapok óta tucatjával látni indiaiakat, akik ott kapják meg a jogosítványukat. Többen jelezték nekem, hogy van ennek az egésznek egy másik aspektusa is, amiről mindenképpen kell írni.



A kép illusztráció

Képzeljük el, mi lesz akkor, ha tömegesen állnak munkába indiai sofőrök akár a tömegközlekedésben, akár a szállítmányozásban! Mert ez a folyamat már elindult. Túl azon, hogy rossz hatással vannak az amúgy is alacsony magyar bérekre, szűkülnek a magyar munkavállalók munkajogi lehetőségei, még egyéb veszélyek is felmerülnek.

Röviden nézzük csak meg, honnan érkeznek az indiaiak, milyen közegből. Eleve nem a jobbkézszabályhoz vannak szokva, erre azért nem lehet átállni egyik napról a másikra, pláne, ha nagyobb számban jelennek meg, ez kockázatot jelent. De beszélhetünk arról is, hogy a "közlekedési kultúra" náluk teljesen más. Persze az is megkérdőjelezhető, hogy ami náluk van, az annak nevezhető-e egyáltalán...

Azt sem szabad elfelejteni, hogy Indiában jellemzően a magyar állapotoknál is borzalmasabb utak vannak, ezáltal jóval lassabban haladnak a járművek. Még nagyvárosokban is előfordul, hogy maximum 20-30 kilométer/órával tudnak haladni. Ezek mind-mind olyan tényezők, amelyek komoly kérdéseket vetnek fel, márpedig ha nagyüzemben, gyorsított tempóban osztogatják számukra a jogosítványokat, és mind rászabadulnak az utakra, ott komolyabb baj, Isten ne adja, de tragédia is történhet... Valóban felelős döntés ez? Határozottan nem!

L. J. - Kuruc.info