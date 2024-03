Anyaország :: 2024. március 27. 09:39 ::

Felmérések: Vitézy népszerűbb, mint Szentkirályi - ha mindketten versenyben maradnak, újrázhat Karácsony

Két hónap alatt 6 százalékkal nőtt Vitézy Dávid népszerűsége, és március második felében már 6 százalékponttal előzte meg a fideszes Szentkirályi Alexandrát. A két új főpolgármester-jelölt bejelentkezése után is stabil Karácsony Gergely előnye, ám nem biztos, hogy meglesz a közgyűlési többsége – derült ki a Závecz Tiborhoz köthető Pulzus Kutató LMP-megrendelésre készített reprezentatív felméréséből, amit a Telex ismertetett.

Az adatokat március 19. és 21. között vették fel, azután, hogy előbb Szentkirályi, majd pár nappal később Vitézy is bejelentette az indulását. Összesen 500 budapesti választót kérdeztek meg okostelefonra telepíthető alkalmazás segítségével. A felmérés eredménye a következőképp alakult:

Karácsony Gergely (DK–MSZP–Momentum–Párbeszéd): 39 százalék;

Vitézy Dávid (LMP–Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület): 22 százalék;

Szentkirályi Alexandra (Fidesz–KDNP): 16 százalék;

Grundtner András (Mi Hazánk): 2 százalék;

Brenner Koloman (Jobbik): 1 százalék;

nem tudja, nem válaszol: 20 százalék.

Az adatokból az látszik, hogy Karácsony előnye stabil, de nagyon szoros lenne az eredmény, ha Vitézy vagy Szentkirályi visszalépne a másik javára, és képesek is lennének egymás szavazóit mozgósítani. A volt közlekedési államtitkár azt ígéri, hogy nem fog ilyen megtörténni, és az is szinte teljesen kizárható, hogy a Fidesz visszaléptetné a saját jelöltjét, akinek komoly szerepe lehet a mozgósításban, a kormánypártok fővárosi listáját kell húznia.

Két hónappal korábban, január 26. és 29. között azonos módszerrel – szintén az LMP megrendelésére – felmérte a Pulzus Kutató, hogy miként szerepelne a főpolgármester-választáson Vitézy Dávid, aki a nyilvánosságban akkor még arról beszélt, hogy nem döntött az indulásáról. Január végén a fővárosiak 16 százaléka tette le mellette a voksát, azaz az elmúlt két hónap alatt 6 százalékponttal tudta növelni a támogatottságát.

Karácsony mindössze 1 százalékpontot vesztett januárhoz képest, Szentkirályi pedig pontosan ugyanolyan eredményt ért el, mint a januári felmérésben megnevezett fideszes főpolgármester-jelölt, Sára Botond, Budapest főispánja. Márciusra jelentősen, 8 százalékponttal csökkent azoknak az aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak válaszolni. Ez azt jelzi, hogy Vitézy a bizonytalanok táborából tudott új szavazókat megszólítani. Eddig legalábbis sem a jelenlegi főpolgármestertől, sem a fideszes jelölttől nem tudott nagy számban szavazókat elcsábítani.

A mostani volt a negyedik olyan felmérés az elmúlt időszakban, ami azt mutatja: Vitézynek nagyobb támogatottsága van, mint a Fidesz főpolgármester-jelöltjének, és ha mindketten versenyben maradnak a kampány végéig, akkor nagy eséllyel újrázhat Karácsony.

A Medián január 24–25-én – szintén az LMP megrendelésére – készült felmérésében Karácsony 36, Vitézy 23, míg az akkor még ismeretlen fideszes jelölt 21 százalékon állt.

A Republikon február 21 és 23. között felvett adataiban nagyon vezetett Karácsony (55 százalék), és a Pulzus Kutató méréséhez hasonlóan jelentős különbség volt Vitézy (22 százalék) és a Fidesz akkor még névtelen jelöltje (17 százalék) között.

A Publicus március 8 és 14. között készült kutatásában pedig 47-20-18 százalékon állt a Karácsony-Vitézy-fideszes jelölt hármas versenye.

A Pulzus Kutató januári és márciusi felmérésében rákérdeztek arra is, hogy melyik fővárosi listára szavaznának a választók. Egy tavaly decemberi törvénymódosítás miatt ugyanis a júniusi önkormányzati választás után már nem automatikusan a 23 kerületi polgármester adják a 33 tagú Fővárosi Közgyűlés többségét, hanem a választók közvetlenül, pártlistákról szavazzák meg a testület tagjait.

Alább a márciusi kutatás eredménye, mögötte zárójelben a januári adatokhoz képest történt változás:

Karácsony Gergely vezette DK–MSZP–Párbeszéd: 30 százalék (+2 százalék);

Szentkirályi Alexandra vezette Fidesz–KDNP: 16 százalék (-4 százalék);

Vitézy Dávid vezette LMP és civilek: 14 százalék (+6 százalék);

Magyar Kétfarkú Kutya Párt: 10 százalék (+2 százalék);

Momentum: 6 százalék (-3 százalék);

Mi Hazánk Mozgalom: 3 százalék;

Jobbik: 1 százalék;

nem tudja, nem válaszol: 20 százalék.

Mindebből az látszik, hogy az országos adatokhoz hasonlóan a kegyelmi ügy hatására a fővárosban is sokan elpártoltak a kormánypártokról, míg Vitézy neve brutálisan felhúzza az LMP alacsony támogatottságát. Ha így maradna minden júniusig, akkor senkinek nem lenne abszolút többsége a Fővárosi Közgyűlésben, és Karácsony Gergelynek a Kutyapárttal vagy Vitézy Dáviddal kell alkukat kötnie a főváros működtetéséhez. A jelenlegi adatok szerint a Jobbik mellett a Mi Hazánk Mozgalom sem jut be a közgyűlésbe, és az önálló Momentum-listánál is rezeg a léc.