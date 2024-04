A nemzeti emlékezetben sajnos kevéssé van jelen az 1944-es terrorbombázás, amit a nyugati hatalmak követtek el Győr városa ellen a második világháborúban. Ráadásul több száz (a becslések 500-800 fő közé teszik a számot) ember vesztette életét, többségük civil volt. Mi ez, ha nem háborús bűncselekmény?

A terrorbombázásokat 80 éve, 1944. április 13-án kezdték meg. A város fekete napján a hadiipari üzemek, azon belül is a vagongyár jelentette a fő célpontot, majd vadászgépekből az amerikai katonák halomra lőtték a polgári lakosságot a Mosoni-Duna belvárosi és révfalui szakaszán.

– A vagongyárat elsősorban a Messerschmittek győri gyártása miatt kezelték célpontként a szövetségesek. A repülőgépeket építő részlegen tizenegyen vesztették életüket, miközben az üzemi munkáslakásokban több mint kétszázan haltak meg a támadás következtében. A szeszgyárral és a gázművekkel együtt közel háromszázan vesztették életüket a munkahelyükön, a civil áldozatok száma meghaladta az ötszázat. A pusztításról mindent elmond: 386 tonna bomba, 30 ezer gyújtóhasáb hullott a városra – fogalmazott Áldozó István történész.

Mégsem tudunk arról, hogy kiemelt helyet kapna ez az évforduló a kormány emlékezetpolitikájában. Nemzeti szervezetek igyekeznek méltó emléket állítani az áldozatok számára, s most már több éve a Légió Hungária karolta fel az eseményt, és szervezi az emlékmeneteket Győrben. Így volt ez idén is. A Magyar Jelen beszámolója szerint mintegy 200-an vettek részt a megemlékezésen, ahol külföldi felszólalók mellett elmondta gondolatait Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője és Incze Béla, a Légió Hungária vezetőségi tagja is.