Anyaország :: 2024. április 14. 12:55 ::

Regisztrálni kell a csoportos utazásokat a MÁV, a Volán és a HÉV járataira

A március 1-től hatályos új tarifarendszerben kiemelten fontos a nagy létszámú utazások előzetes bejelentése a MÁV-Volán-csoport járataira - hívta fel a figyelmet a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében.

Ismertették: a 14 év alattiak, továbbá az előzetesen bejelentett csoportoknál - korosztálytól és létszámtól függően - a kísérők díjmentesen utazhatnak a MÁV-Volán-csoport járatain.

A kedvező változásoknak köszönhetően egyre több óvodás csoport és iskolai osztály indul útnak, az elmúlt időszakban jelentősen nőtt a csoportos utazások igénye, száma. Ahhoz, hogy az utazások csoportlemaradás nélkül megvalósulhassanak, elengedhetetlen az előzetes bejelentés és regisztráció, hogy a szolgáltatók felkészülhessenek a szokásosnál nagyobb kapacitást igénylő helyzetek kiszolgálására - emelték ki.

A vasúttársaság a napokban kampányt indít, amelyben felhívja a pedagógusok, az utazásszervezők és a szülők figyelmét az előzetes regisztráció fontosságára. A közlemény szerint a MÁV-START-nál a csoportos utazások zavartalan lebonyolításához - a kapacitás függvényében rendelkezésre álló - megfelelő mennyiségű vasúti kocsi biztosítása szükséges, ennek érdekében az utazási igényt, az utazás előtt legalább 5 munkanappal korábban, lehetőség szerint elektronikus úton jelezni kell. Ez valamennyi, de kiemelten a díjmentes, a 14 év alatti, valamint az ország- vagy vármegye bérlettel rendelkező csoportra vonatkozik.

Hozzátették: adott napra és vonatra a csoportok elhelyezésére vonatkozó legmagasabb létszámot a MÁV-START a kihasználtság függvényében korlátozhatja. Az utazások megtervezésében, lebonyolításában továbbra is segítséget nyújtanak területi szolgáltatás-értékesítő munkatársak.

A Volánbusz az utazási igényeket a rendelkezésre álló szabad kapacitás mértékéig tudja csak kielégíteni, az utazási szándékot legalább 15 nappal korábban be kell jelenteni e-mailben, a csoportos utazás csak a visszaigazolásban foglaltak szerint érvényesíthető. Az utazás során felszálláskor a bejelentés visszaigazolását az autóbusz-vezetőnek be kell mutatni.

A MÁV-HÉV járataira űrlap kitöltésével regisztrálhatók azok a gyermekcsoportok, amelyek kísérői díjmentesen utazhatnak, valamint az egyes múzeumokba díjmentesen utazó diákcsoportok számára is erre a célra kialakított űrlap áll rendelkezésre. A MÁV-HÉV munkatársai előzetes regisztráció esetén vonatot és esetlegesen átszállás nélküli utazást is tudnak ajánlani, ezen kívül információt nyújtanak a szükséges menetjegyekről, igénybe vehető kedvezményekről és a jegyvásárlási lehetőségekről. A nem gyermek- vagy diákcsoportoknak is javasolják az előzetes regisztrációt e-mailben, mert így fel lehet készülni a várható nagyobb utasforgalomra.