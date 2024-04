Anyaország :: 2024. április 14. 21:10 ::

Toroczkai László válasza az ingerült Magyar Péternek

Toroczkai László válasza az arrogáns, ingerült Magyar Péternek, aki Facebook-bejegyzésében igyekezett maszatolni azokkal kapcsolatban, melyeket Toroczkai korábban egy videó formájában osztott meg. Honlapján megjelent gondolatait változtatás nélkül közöljük.

Válasz Magyar Péternek

Facebook-oldalán reagált meglehetősen ingerülten a YouTube-csatornámon megjelent videómra Magyar Péter. Szerinte az én videóm „hazugságoktól hemzsegő mesedélután”, de az a helyzet, hogy miközben az én videóm érzelemmentes, és tele van dokumentumokkal, ingatlan- és cégpapírokkal, tárgyi, látható bizonyítékokkal, addig Magyar Péter a Facebook-posztjában mindenféle bizonyíték nélkül, idegesen rágalmazza az egész Mi Hazánk Mozgalmat. Megismétli a szokásos hazugságot, hogy mi a Fidesz szatellitpártja vagyunk, de ahogy még soha senki, így Magyar Péter sem tudott erre semmiféle kézzelfogható bizonyítékot sem mutatni. Ellenben az bizonyítható, elég megnézni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság oldalát, hogy a Mi Hazánkat hallgatja el a legjobban a teljes média (a fideszes és a balliberális-globalista is). Magyar Péter legnagyobb, de rendkívül könnyen cáfolható hazugsága, hogy azt sugallja („előfordulhat-e”), hogy „egyes képviselőik rajta vannak a Fidesz fizetési listáján”. Természetesen erről sem mutat be semmilyen bizonyítékot, de én arra könnyen tudok bizonyítékot mutatni, hogy az igazság ezzel éppen ellentétes. Azok a képviselők kerültek a Fidesz „kifizetési listájára”, akik elhagyták a Mi Hazánkat. A Fidesz inkább bomlasztani akarta a Mi Hazánkat ilyen módszerekkel. Sok egykori mihazánkosról tudok, akik ma már a Fideszhez köthető médiumoknál, szervezeteknél dolgoznak, de Volner Jánosnak is felkínálták a szingapúri külgazdasági attasé posztot, miután elhagyta a Mi Hazánkat.

Magyar Péter azt is írta, hogy „soha nem találkozott semmilyen amerikai tisztviselővel, vagy az USA-hoz köthető semmilyen üzletemberrel”. A Spinoza-házban ennek az ellenkezőjére utalt. Mondjuk arra azért kíváncsi lennék, hogy milyen (ahogy írja) „üzleti” vacsorákon találkozgatott Csányi Sándorral, amikor az állam közszolgája, illetve az igazságügyi miniszter férje volt, ha már így elszólta magát a nekem adott válaszában.

Azt is állítja, hogy Duda Évával és Molnár Áronnal sem találkozott. Arról azonban Magyar Péter egy szót sem szólt, hogy a legfontosabb szövetségese, társa, akivel az új mozgalmát, pártját építi, akivel mindent egyeztet, Nagy Ervin viszont tagadhatatlanul egy csapatot alkot Duda Évával és Molnár Áronnal. Mutatok azonban egy fényképet, hátha így Magyar Péter is megérti, hogy kikkel építi az új pártját. Ezen a képen Nagy Ervin éppen Duda Ernőt, a vakcinaüzletembert és Karikó Katalint öleli át. A kép bal oldalán mellesleg ott van Molnár Áron is. No, és persze Magyar Péter arra sem reagált egy szóval sem, hogy mi lehet az oka annak, hogy David Pressman pont Nagy Ervint hívta meg egy évvel ezelőtt magához az USA nagykövetségére egy szédervacsorára. Természetesen ez is csak véletlen lehet, mint ahogy az is, hogy Duda Ernő az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke is volt. Túl sok a véletlen, miközben nyilvánvaló, hogy Magyar Péter nagyon régóta készült erre az egész politikai manőverre (amivel egyelőre a Fidesznek nem sokat ártott). Saját bevallása szerint 2023 januárjában készítette a hangfelvételt a saját feleségéről, amikor még együtt voltak, majd 2023 nyarán alapították azt az egyesületet, amelynek a szálai Duda Évához vezetnek, és amely egyesület soha semmilyen érdemi tevékenységet nem végzett, ameddig Magyar Péter színre nem lépett a Partizán-interjúval.

Jellemző egyébként, hogy a Facebookon Magyar Péter rágalmazó posztjában leírhatja a nevemet, ez az amerikai, globalista Facebooknak (Metának) nem probléma, de ha a Mi Hazánk szeretné a nevemet leírni, akkor rögtön jön a törlés, tiltás, cenzúra. Ott tehát nem tudok válaszolni neki, ezért tisztelettel kérek mindenkit, hogy ezt a reakciómat hozzászólás formájában másolják be Magyar Péter Facebook-oldalán, a rólam, videómról szóló posztja alá, valamint terjesszék, ahol tudják. Egyúttal pedig remélem, hogy Magyar Péter nem futamodik meg egy élő, nyilvános vita elől, mert én vállalom, az biztos! Az ATV már megkereste a pártok listavezetőit, én már visszajeleztem, hogy ott leszek. Úgy tudom, Magyar Péter válaszára még várnak. Értem, hogy százezer ember kiment a tüntetésére, valamint a vonyarcvashegyi diszkóban ezerötszáz fiatal úgy ünnepelte, mintha ő lenne a feltámadott Michael Jackson (ezt Magyar Péter maga mondta), de egy picivel több alázatot szeretnék javasolni neki. A Mi Hazánk Mozgalomra 332 ezren szavaztak a 2022-es választásokon, így remélem, elfogadja a kihívásomat egy élő, nyílt vitára. Ugyanúgy, ahogy Deutsch Tamás, Dobrev Klára, és minden listavezető. Ezzel tartozunk a magyar népnek.