Tegnap estig a Fidesz után a Mi Hazánk jelentette be a legtöbb jelölt állítását az önkormányzati választásokon

Megkezdődött a 2024-es kettős választás ajánlásgyűjtése. A voksolásnak ez sokak számára nem túl izgalmas része, de azok akik hosszú ideje figyelik a politikát, azok már képesek bizonyos következtetéseket levonni a választás ezen szakaszából. Mostani elemzésemben csak az önkormányzati választási jelölésekre írok - írja a Substack-oldalán az egyébként origós Kovács András. Alább a folytatás.



Kép: Mohai Balázs / MTI

Az önkormányzati választási jelöltállításból arra lehet a legjobban következtetni, hogy egyes pártok mekkora helyi beágyazottsággal bírhatnak, és mekkora országos hálózatuk lehet. Bár egyelőre nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, mert a helyi választási bizottságok még nem kezdték nyilvántartásba venni a jelölteket, tehát azt még nem tudjuk, hogy kik is indulhatnak valójában. Mindezek mellett a parlamenti frakcióval rendelkező pártok sok esetben valahol egy civil szervezetet támogatnak, vagy éppen egy független jelöltet. Az utóbbi támogatottsági viszonyokat a valasztas.hu adataiból értelemszerűen nem lehet megállapítani, így itt spekulációba sem kezdek.

Összességében nyugodtan nevezhetjük tehát a mostani állapotot a választás mínusz egyedik körének. Elemzésemben csak a parlamenti frakcióval rendelkező pártokat tekintem át. Nézzük is a számokat!

Ebben a körben toronymagasan vezet a Fidesz

A Fidesz-KDNP pártszövetség április 20-án este nyolc óráig összessen 3876 jelöltet kíván indítani, ebből 693-an polgármesterek kívánnak lenni. A parlamenti pártokat nézve a kormánypártok az összessítés alapján toronymagasan vezetnek!

Második helyen a Mi Hazánk Mozgalom áll. Ők összessen 1355 jelöltet indítanánk, ebből 135 polgármesterjelöltet.

Harmadik helyen a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció áll. Az ő esetükben már sokkal nehezebb megállapítani, hogy ki számít pontosan az ő jelöltjüknek, és ki más pártinak, mivel a DK már most több különféle baloldali szövetségben indul, és az egyes szövetségeseknél nincsen megjelölve, hogy az adott személy melyik pártból érkezett. Mindez igaz a többi parlamenti frakcióval rendelkező baloldali (MSZP, Momentum, Jobbik, LMP, Párbeszéd) pártra is. Fontos megjegyezni, hogy a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk egyetlen körzetben sem indul közösen baloldali párttal, és értelemszerűen ez fordítva is igaz.

Tehát a DK önállóan 245, míg szövetségben 729 jelöltet indítana. Összesen 974 főt eddig. Ez a tervezett jelöltmennyiség a harmadik helyre elegendő jelenleg.

Negyedik helyen meglepő módon az LMP áll. Ők eddig önállóan 66-ot, míg szövetségben 322 jelöltet indítanának.

A Momentum önállóan 64-et, míg szövetségben 507 jelöltet indítana.

Az MSZP eddig önállóan 63 jelöltet indítana, míg szövetségben 649-et.

A Jobbik önállóan 51-et míg szövetségben 277-et.

A Párbeszéd önállóan 3-at, míg szövetségben 551-et.

A fent bemutatott lista tehát mutatja a parlamenti frakcióval rendelkező pártok jelöltállítási eredményeit mutatja be. Nagy kérdés, hogy végül ebből hányan fognak majd elindulni az önkormányzati választáson. A következő hetekben természetesen folyamatosan figyelemmel kísérem majd a jelölések, majd pedig a végleges indulók listját.

És végül: a Magyar Péter által felvásárolt Tisza Párt eddig 0 jelöltet kíván indítani az önkormányzati választáson.