Anyaország :: 2024. május 3. 09:37 ::

Orbán: a szomszédos országok átlagárához kötjük az üzemanyagárakat

A szomszédos országok átlagárához kötik a magyar üzemanyagárakat, kihagyva a regionális adatokból Lengyelországot, Csehországot és Bulgáriát - közölte a miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor hangsúlyozta: jogos elvárás az üzemanyagüzletben érdekelt szereplőkkel - a nagykereskedőkkel és a kiskereskedőkkel - szemben, hogy a magyar emberek olyan áron juthassanak hozzá az üzemanyaghoz, ahogy ebben a régióban más országok polgárai.

Hozzátette: jobb, hogyha ezt az üzemanyagkereskedők belátják, és a profitjukat eszerint állítják be, mintha ezt állami kényszerrel kellene elérni. Ezért - folytatta - arra kérte Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy ne erőből lépjen fel, hanem egyezkedjen. "Inkább a belátásra menjünk, ne a szkanderre" - fogalmazott.

Ugyanakkor - jelezte - azt is be kell látni, hogy nem volt hibátlan, amit az üzemanyagüzletben érdekeltek számára javasoltak, mert a KSH-nak egy olyan regionális adatából dolgoztak, ami a szomszédos országok mellett még a lengyel, a cseh és a bolgár árakat is magában foglalja.

Az üzemanyag-kereskedők ez nem tartották "fairnek", ezért a középárat, amihez a kormány kötni akarja a magyar árszínvonalat, a szomszédos országok átlagárában határozzák meg - közölte a kormányfő, hangsúlyozva: be fogják tartatni azt a korábbi megállapodásukat, hogy a magyar emberek nem fizethetnek többet a benzinért, mint a szomszédos országok átlagára.

(MTI nyomán)