Íme az első "elrettentő" ítélet antifaügyben: feltételesen szabadulhat az egyik német magyarverő

Börtönőrök kíséretében jelent meg a Fővárosi Ítélőtábla tanácsa előtt az antifa támadások másodrendű vádlottja, Tobias E. (azaz Edelhoff - a szerk.) A terem közel sem telt meg olyan szinten, mint ahogy azt Ilaria Salis esetében megszokhatta a hallgatóság. A német férfit menyasszonya és annak barátnője támogatta a jogerős döntés kihirdetése közben, ami szerint egy év tíz hónap börtönbüntetésre ítélte a vádlottat a Fővárosi Ítélőtábla.



Tobias Edelhoff egy év eleji tárgyaláson (fotó: Kuruc.info)

A döntés értelmében feltételesen már szabadulhatna, erről a bv. bíró fog a későbbiekben határozni. Ennek oka, hogy a büntetésébe beszámítják az eddig letartóztatásban töltött közel másfél évet. A teljes büntetéséből négy hónap maradt hátra.

A keddi tárgyaláson az ügyészség képviselője indítványozta, hogy szabja ki az ítélőtábla az előkészítő ülésen elhangzott büntetési tételt, vagyis a három év hat hónapot. A vádhatóság ezt többek között azzal indokolta, hogy Tobias tudta, hogy milyen vádat fogad el, és Németországban is folyik ellene eljárás hasonló bűncselekmény elkövetése miatt.



Nem azt bánta meg, amit tett, hanem azt, hogy idejött (és elkapták)

Tobias E. védője szerint azonban a fiatal férfi büntetlen előéletű, mert a német ügyek jelenleg is folyamatban vannak. Hozzátette azt is, hogy az eredeti ügy harmadrendű, szintén német állampolgárságú vádlottjával szemben már a legenyhébb kényszerintézkedést sem alkalmazza a törvényszék, sőt meg sem kell jelennie a tárgyalásokon. Tobias az utolsó felszólalási lehetősége alatt igyekezett néhol magyarul szólni a tanácshoz, hogy elmondja:

Sajnálom, hogy Magyarországra jöttem. Kérem, engedjék, hogy visszamenjek Németországba, szeretnék a német bíróság előtt is felelni a tetteimért!

Tobias E.-t elmondása szerint munka és lakhatási lehetőség is várja a német fővárosban, emellett az utóbbi 16 hónapban a börtönben próbált meg oroszul tanulni, hogy a későbbiekben meg tudja értetni magát az orosz ajkú munkavállalókkal is.



Mint ismert, tavaly februárban horrorisztikus támadássorozat vette kezdetét Budapest utcáin. Az első incidens február 9-én, csütörtökön történt a belvárosi Fővám téren, ahol három lengyel állampolgárra támadt rá egy hét-nyolc fős banda: lerohanták, majd viperákkal és más eszközökkel ütni kezdték őket. A támadás egy percig tartott, a csoport tagjai ezután elfutottak a helyszínről. A három sértett közül ketten is súlyos, töréses sérülést szenvedtek.

A következő atrocitás másnap, február 10-én történt, akkor Gazdagréten egy magyar férfira rontottak rá hátulról. Ugyanazon a napon az esti órákban az V. kerületi Bank utcában egy magyar, az I. kerületben pedig egy német párt bántalmaztak. A nyomozás kiderítette, hogy a támadók mindegyik sértettet hosszan követték, volt, akivel tömegközlekedéssel, több átszállással is együtt utaztak.

Ilaria Salis és az ügy harmadrendű német női vádlottja nem ismerte be az ellenük felhozott vádakat, de Tobias ezt megtette, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A Fővárosi Törvényszék bűnösnek mondta ki bűnszervezetben való részvétel bűntettében, három év fegyházbüntetésre ítélte, valamint a határozatban öt évre ki is utasították Magyarország területéről. Feltételesen a büntetés letöltésének kétharmadakor szabadulhatna.

Mivel az ítélet ellen a védelem és az ügyészség is fellebbezett, ezért az ügy a Fővárosi Ítélőtáblára került.

Négy nappal ezelőtt állt bíróság elé először bilincs nélkül a társa, Ilaria Salis. A pénteki tárgyaláson a gazdagréti támadás áldozata mondta el a történteket, elmondása szerint még mindig rossz élmény számára a másfél évvel ezelőtti bántalmazás. A törvényszéken levetítették a kamerafelvételeket, ahol látható volt, ahogy a férfi arcát elborítja a vér, miután nyolc ismeretlen megtámadta.

