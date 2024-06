Anyaország :: 2024. június 1. 14:30 ::

Fásy Ádám képviseli a Fidesz-kedvenceket a Békemenet első sorában

Elindult a Civil Összefogás Fórum (CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) által szervezett Békemenet szombat délután a fővárosi Széchenyi térről a Lánchíd pesti hídfőjétől. A Békemenetet idén a tizedik alkalommal, ezúttal a "Magyarország maradjon a béke szigete!" mottóval rendezik meg.

A Békemenet az id. Antall József rakpart, Jászai Mari tér, Margit híd útvonalon keresztül vonul a Margit-szigetre, az alsó nagyrétre.

Az esőben gyülekezők a rakpart Akadémia és szállodasor közti területén álltak, valamint a téren, a környező utcákban, a rakparton és a Lánchídon is várakoztak a szimpatizánsok.



Fotó: Huszti István / Telex

A résztvevők egy "NO WAR " feliratú molinó mögött sorakoztak fel.

A molinó mögötti tömegben feltűnt Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-listavezetője, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, ifj. Lomnici Zoltán a CÖF-CÖKA szóvivője, Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, Bayer Zsolt publicista, Fricz Tamás politológus, Csizmadia László, a CÖF alapítója, Stefka István újságíró, Széles Gábor vállalkozó, Fásy Ádám cigány "előadóművész", Pataky Attila énekes is.



Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A résztvevők közül többen "Hajrá Magyarország!", "Fidesz", "Szavazz! Június 9.", "No war, No gender, No migration" feliratútáblákat, illetve helységnevekkel feliratozott zászlókat tartottak a magasba, illetve megjelent egy European Union Civil Cooperation Council feliratú zászló is.



Fotó: Gáspár Győző Fb-oldala

(Kuruc.info - MTI)