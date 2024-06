Anyaország :: 2024. június 7. 14:56 ::

Gaudi: antiglobalista-nemzeti radikális magyar képviseletre is szükség van az Európai Parlamentben!

Sokan kérdezték mostanában véleményemet a június 9-ei európai parlamenti választással kapcsolatban, így ezt most összefoglalom, ahogy öt éve is tettem - írja közleményében dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, nemzeti jogvédő. Alább a folytatás.



Az Európai Unió ma már nyíltan az őshonos európai nemzetek felszámolását, migránsokkal végrehajtott lakosságcserét, globalista térhódítást és a hagyományos európai értékek eltörlését valósítja meg, ráadásul Ukrajna minden eszközzel történő támogatásával háborúba sodornák Európát és benne hazánkat. A kisebbségi sorba taszított őshonos európai nemzetek tagjaitól, de különösen az elcsatolt magyarságtól az EU megtagadja a közösségi jogokat és nem hajlandó védelmükben semmilyen szabályozásra, intézkedésre, miközben az illegális migránsok térnyerését minden eszközzel támogatja.

Ezért is fontos, hogy az európai küzdőtérre olyan képviselőket küldjünk a Kárpát-medencéből, akiktől alappal várhatjuk el a magyar igazság, a magyar önrendelkezés ügyének következetes és kitartó szolgálatát és a hagyományos európai értékek elkötelezett védelmét. Akik szembe szállnak a háborús törekvésekkel szemben, ellenzik Ukrajna nyakló nélküli támogatását és kiállnak az elcsatolt magyar közösségek, különösen a végveszélyben élő kárpátaljai magyarok mellett. Akik azon dolgoznak, hogy hazánkat megvédjék a jogállami álcába csomagolt politikai támadásoktól, a gyarmatosítási törekvésektől, kiharcolják a nekünk jutó forrásokat és ha az EU-t már nem lehet a mostani nemzetellenes útjáról letéríteni előkészítsék helyette a kölcsönös előnyök mentén működő, egyenjogúság elvén alapuló, nemzeti önazonosságot és a nemzeti szuverenitást tiszteletben tartó, bevándorlóktól védett, közép-kelet európai együttműködést.

Ezt az elvárást csak nemzeti elkötelezettségű erőkkel szemben támaszthatjuk. Ebbe a halmazba jelenleg a kormányzó Fidesz-KDNP és a nemzeti ellenzéki Mi Hazánk Mozgalom tartozik. A kormányzás tartalmi elemeit illetően a dolgok természetének megfelelően van köztük ugyan vita és véleményeltérés, de az európai szintű alapkérdésekben és a nemzeti sorskérdésekben, így magyar szuverenitás védelme terén már sok a közös nevező. A Jobbik árulásával már kiírta magát ebből a körből, amióta a nemzetellenes szivárványkoalíció tagjává vált. A szintén árulás útjára lépett Magyar Péter trójai falovában feltűnően sok a globalista ügynök, személye aggályos, háttere pedig több mint, kétes. Az is világos, hogy nemet kell mondani az Európai Egyesült Államok nemzetünkre halálos veszedelmet jelentő tervét képviselő szemkilövetőkre, álzöldekre, levitézlett szocialistákra, liberálisokra és olimpiagyilkosokra.

A kormánypártok győzelme biztosra vehető, legfeljebb az arány a kérdéses. A létfontosságú európai vitákban elengedhetetlen, hogy megfelelő súllyal tudják az országvezetést és támogatóit kint megjeleníteni, ennek feltételei adottak. Fontos, hogy nyitottak legyenek a jószándékú kritikákra, a szükséges körben a korrekciókra és a tényleges nemzeti együttműködésre.

Kulcsfontosságú ugyanakkor, hogy ott legyen a Fidesztől jobbra eső politikai térben a Mi Hazánk Mozgalom, mint olyan magyar nemzeti erő, amely az Európai Parlamentben a megalkuvásmentes hazafiság jegyében küzd a magyar érdekekért, az önrendelkezésért, a diktátumok felülvizsgálatáért, az európai nemzetek felszámolását célzó és bevándoroltatást célzó háttérhatalmi tervek megvalósítása ellen összefogva az európai hazafias erőkkel és ennek keretében a szükséges módon a kormánypárti képviselőkkel. Ott kint magyar érdek van, amelyért felelősen kell kiállni. Ez minden pártérdeket felül kell írjon.

A mostani európai parlamenti választásnak hazánkban a tétje az, hogy a 21 képviselői helyből minél több, összmagyarságért elkötelezetten küzdő, európai béke mellett kiálló, feltétel nélkül bevándorlásellenes, antiliberális, antiglobalista, hitelesen patrióta képviselőt küldjünk az Európai Parlamentben, amely az európai nemzetekért és értékekért vívott harc elsőszámú színtere.

Fontos tehát, hogy magyar nemzeti radikális képviselet is legyen az EP-ben, mivel a Fidesztől jobbra eső politikai mozgástérben a magyar érdekek nem maradhatnak képviselet nélkül: ennek hiánya az egész nemzet számára is hátrányos lenne, mint ahogy volt is az elmúlt 5 évben. 5 éve nem sikerült, de most reális esélye van annak, hogy sikerül a kijutás a Mi Hazánk Mozgalom számára.

Ez egyúttal persze komoly felelősség és kihívás is, amelynek meg kell felelni és keményen kell dolgozni.

Az Európai Parlamentben a bevándorlás és globalizáció elleni európai patrióta összefogás egyik mozgatója lehetne a Mi Hazánk, képes lehet arra, hogy e munkát elvégezze és megalkuvásmentesen képviselje a patrióta ellenállást a globalista erőkkel szemben. Toroczkai László által az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében kifejtett hasonló szellemű munka és a kiépített európai szövetségi kapcsolatok révén erre komoly esély van.

Van kint feladat bőven, hogy csak egy párat említsek: a háborús, bevándoroltatási és más globalista tervek kőkemény ellenzése, a nemzetek felszámolásának, a multikulturalizmus és a multik térnyerésének blokkolása, kisebbségi sorban élő őshonos európai nemzeti közösségek jogainak garantálása, a jogfosztott elcsatolt magyar közösségek melletti kiállás, jogvédelme, a területén élő magyarokat elnyomó tagjelölt államok tagságának blokkolása, értelmes és a közép-európai térség érdekeit szolgáló forráselosztás szorgalmazása, mezőgazdasági támogatások megtartása családi gazdaságok számára előnyös formában a bevándorlókra fordítás helyett, fenntartható gazdasági modell támogatása, kis- és középvállalkozások melletti kiállás, polgárbarát fogyasztóvédelmi és foglalkoztatási szabályok támogatása, európai kulturális önazonosság védelme stb.

Fontos azt is látni, hogy a Mi Hazánk Mozgalmat nem kötik a nagy európai pártcsaládokban működő homályos, átláthatatlan alkuk és elvárások. Elvárható ezért, hogy csak a magyar emberek elvárásainak és érdekeinek védelmében végezzen nemzetszolgálatot az Európai Parlamentben bátran, keményen, tabuktól mentesen, a megalkuvásmentes hazafiság jegyében. A nemzet tiszta lelkiismerete lehetne a sokszor zavaros és háttérerők által vezérelt európai politikában.

Fontos az is, hogy a Mi Hazánk által elnyert minden mandátum egyúttal a balliberális blokk esélyeit is csökkenti a kijutásra, ezért kettős jótékony hatása is van. Ha viszont a bejutási küszöb alatt maradna, akkor a rá adott szavazatok semmibe hullanának és a globalista, háborús terveket támogató baloldali-liberális pártok valamelyike juthatna ki vagy juttathatna további képviselőt az EP-be ezáltal.

Éppen ezért a nemzeti radikálisok, az antiglobalisták, de akár a megosztott szavazat elve alapján kormánypárti családok egyes tagjai is nyugodt szívvel szavazhatnak a Mi Hazánk Mozgalomra.

Nagyon fontos, hogy folytatást nyerjen dr. Morvai Krisztina nemzeti jogvédő áldozatos, emberfeletti és eredményes hazafias munkássága, amit a magyar önrendelkezésért kifejtett 2009-2019 közötti 10 évben az Európai Parlamentben. Rendkívül magasra tette a lécet, elérni szinte lehetetlen. De miután a Kárpát-medencei magyarság önrendelkezését programjába emelte, így a staféta átvételére és a bizonyítás lehetőségének kiérdemlésére a Mi Hazánk Mozgalom alkalmasnak mutatkozik, de ehhez megfelelő felhatalmazást kell kapjon most vasárnap. Ráadásul dr. Borvendég Zsuzsanna történész-jogász személyében sikerült egy olyan ismert és elismert jelöltet találni, aki szintén pártok felett áll, összmagyar érdekek mellett elkötelezett és képes lehet elődje munkájának folytatására. De a listán őt második kijutó helyen követő délvidéki születésű nemzetpolitikus, mérnök-informatikus Kispalkó Szilveszter is ebbe a körbe tartozik.

A fentiek miatt az egész nemzet nyerhet vele, ha a most vasárnapi európai parlamenti választáson a Mi Hazánk Mozgalom európai parlamenti listája megkapja a kellő támogatást.