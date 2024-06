Kónya Endre csak úgy járult hozzá válasza megjelentetéséhez, ha azt teljes egészében közli a lap. Méltatja Balog Zoltán kiállását, nagyon sajnálja, hogy a kegyelmi botrány miatt lemondott Novák Katalin álllamfő és visszavonult a közélettől Varga Judit volt igazságyügyi miniszter.

– Balog Zoltán püspök úr azon nagyon kevés közismert személyek közé tartozik, aki az ellenem gerjesztett lincshangulatban továbbra is nyíltan felvállalja a véleményét, kiáll az ártatlanságom mellett. A püspök úr ismeri a munkámat, a személyiségemet, és rendelkezik mindazokkal a háttér-információkkal, amelyeket nem tudott figyelembe venni az igazságszolgáltatás ártatlanságom bizonyítása érdekében – olvasható elektronikus levelében.

Az is megfelel a valóságnak, hogy az igazamért küzdő embernek tart, mivel az is vagyok. Minden korábbi nyilatkozatomat fenntartom. Az ügyészség vádat emelt ellenem anélkül, hogy rendőrségi meghallgatáson vettem volna részt. Az ítéleti tényállást megalapozó tényeket olyan, egymással és önmagában is ellentmondásban álló, több esetben közvetett tudomással bíró tanúktól származó tanúvallomásokból építette össze az ügyészség, majd a bíróság, amelyek nem álltak össze olyan zárt láncolattá, amely alapján kétséget kizáró bizonyossággal meg lehetett volna állapítani a bűnösségemet. Két közvetlen tanú egybehangzóan azt nyilatkozta a bíróságon, hogy rájuk nézve semmilyen kényszerítő hatást nem gyakoroltam.

Végtelenül sajnálom a kegyelemadókat, hogy le kellett mondaniuk, ugyanakkor hálásan köszönöm a döntésüket. Balog püspök úr talán azért várt a nyilvánosság előtt megszólalni a választásokig, mert a kegyelmi ügyet politikai haszonszerzésre használták fel a politikai pártok kisebb-nagyobb sikerrel.