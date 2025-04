Anyaország :: 2025. április 3. 11:38 ::

Mégsem engednék, hogy örökre vészhelyzet legyen

Több ponton is átírják a kormánypárti képviselők a 15. Alaptörvény-módosítás három hete benyújtott szövegét, a Parlament törvényalkotási bizottságának csütörtök délutáni ülése előtt terjesztették be a javaslataikat, írja a Telex.

Az Alaptörvénybe bekerülhet a települések önvédelemhez való joga. Az utóbbi időben Navracsics Tibor kommunikált a témáról, az általa vezetett Közigazgatási és Területfejlesztési minisztérium dolgozza ki a vonatkozó törvényjavaslatot. Korábban arról beszélt, hogy van 300-400 olyan település az országban, amelyek úgy érzik, bajban vannak, mert a nagy számban beköltözők „elsöprik” a település hagyományos szerkezetét.

Az Alaptörvény hatályos XXVII. cikkében az szerepel, hogy „mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, joga van a szabad mozgáshoz és tartózkodási helye szabad megválasztásához”. Ezt a következő mondattal egészítenék ki:

A tartózkodási hely szabad megválasztásához való jog gyakorlása nem járhat Magyarország helyi közösségei önazonossághoz való alapvető jogának sérelmével.

Az indoklás szerint a helyi önazonossághoz való jog egy olyan új kollektív jellegű jog, „amely védelmet nyújthat azon települési közösségek számára, amelyek meg kívánják óvni a helyi társadalmuk életformáját, hagyományait, szokásait, rétegződését, illetve meg tudják határozni kívánatos lakosságszámukat.”

A három hete benyújtott javaslathoz képest további változás, hogy a jelek szerint a Fidesz meggondolta magát, és a kormány mégsem hirdethet majd örökre veszélyhelyzetet. A jelenlegi verzió szerint továbbra is harminc napra hirdethetne veszélyhelyzetet a kormány, amit az Országgyűlés kétharmados többsége legfeljebb 180 napra hosszabbíthat meg.

A törvényalkotási bizottságnak benyújtott javaslatban az is szerepel, hogy a köztársasági elnök nem dönthet a magyar állampolgárság felfüggesztéséről. Halász János fideszes képviselő kedd este nyújtott be egy törvényjavaslatot, amely megteremtené a lehetőségét, hogy az állam legfeljebb tíz évre felfüggessze „azon személyek magyar állampolgárságát, akik más állam állampolgárságával is rendelkeznek, és magyar állampolgárságuk fennállása Magyarország közrendjére, köz- vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent”.

Halász javaslata szerint a magyar állampolgárság felfüggesztéséről egy kormányrendeletben kijelölt miniszter dönt majd. Így az Alaptörvényt azzal egészítenék ki, hogy a köztársasági elnök „a felfüggesztés kivételével dönt az állampolgárság megszerzésével és megszűnésével kapcsolatos ügyekben”.

(24 nyomán)