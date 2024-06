Anyaország, Extra :: 2024. június 25. 07:51 ::

Blikk-öröm: kenyai származású polgármestert választottak Pócsmegyer-Surányban

Budapesten született a kenyai származású polgármester, aki Pócsmegyeren, pontosabban, Pócsmegyer-Surányban találta meg az otthonát. Mwajas Kriszta az első színesbőrű női településvezető Magyarországon, aki a közösség erejében látja a reformot, közölte az örömhírt a Blikk.



Fotók: Fb

Az egyik legszorosabb választási eredmény kétségtelenül Pócsmegyeren született: a 2002 óta hivatalban lévő polgármestert, Németh Miklóst mindössze egyetlen egy szavazattal győzte le a korábban filmes utómunka-rendezőként dolgozó civil jelölt. Mwajas Kriszta győzelme nem csak azért nagy durranás, mert egy 22 éve hivatalban lévő, ismert és gyakorlott polgármestert győzött le, hanem mert ő az első színesbőrű nő a magyar politika történetében, akit településvezetőnek választottak, illetve a harmadik színesbőrű magyar politikus, ami igazából csak hazánkban számít kuriózumnak - próbál odaszúrni a nem kellően multikulti országnak a bulvárlap (csakhogy öngól lett belőle, ugyanis hazánkban valóban kuriózumnak számít a "színesbőrű magyar politikus", de más országban még nagyobb kuriózum lenne ugyanez...).

– Pont nőktől kaptam ilyen kérdéseket, hogy nő létemre miért akarok elindulni. Nekem meg ez eszembe sem jutott, ahogy azzal sem foglalkozom, hogy színesbőrű vagyok, de megjegyzéseket nem kaptam emiatt. Nem volt téma. Édesapám kenyai származású, de én Budapesten születtem. Mióta megválasztottak, kerestek a bőrszínem miatt újságírók, de szerintem az is teljesen normális, hogy kíváncsiak a származásomra. Sőt, mondok még valamit, nem csak, hogy nő vagyok, színesbőrű, de még a hajam is kék, és tetoválásom is van – mesélte a leendő polgármester, aki inkább gondol magára közösségi emberként, mint politikusként.

A majdnem háromezres lélekszámú településre, Pócsmegyerre az elmúlt években sokan költöztek ki. A helybéliek csak Pócsmegyer-Suránynak emlegetik a falut, mert a mellette fekvő üdülőterület, Surány is egyre népszerűbb a vidékre költözők között. Mwajas Kriszta szerint az településen lakók rendkívül színes közösséget alkotnak, akik aktívan tesznek is e közösség építéséért és a településük fejlesztéséért. Mwajas és csapata ebben látja a jövőt is, de úgy vélik, a falu vezetésében szemléletváltásra van szükség.

– Én a közösséget behúznám a közös gondolkodásba, megoldásokba, hiszen nagyon sokféle tapasztalattal rendelkező ember él itt, és már többen is jelentkeztek, hogy valamilyen módon részt vennének ebben. Valahogyan kell saját bevételt szereznünk, mert az ilyen kicsi települések iszonyatosan szoros nadrágszíjjal működnek, a pénz éppen a talpon maradásra elég, hiszen az állami támogatáson kívül más bevételünk nem nagyon van. Viszont rengeteg értékünk van, amit ki tudnánk használni. Két oldalról ölel bennünket a Duna, sőt van egy gyönyörű tavunk, és csodálatos természeti értékek vesznek körül. Tehát minőségi turizmust építhetünk ki – mondta a frissen megválasztott polgármester.

Az utak azonban borzalmas állapotban vannak, nagyon sok a földút, aszfalt szinte nincs: a település teljes útszakaszának hossza 60 km, ebből mindössze kb. 3 km van leaszfaltozva. A tömegközlekedés is rossz, este 8 után autó nélkül nem lehet sem bejutni, sem pedig kijutni a településről. Mwajas abban látná a megoldást, ha Pócsmegyer-Surány összefogna a környező kistelepülésekkel, és az állam közreműködésével sűrítenék a buszforgalmat. Úgy véli, az előző település vezetéstől hiányolták a helyiek a megoldásra való törekvést az utak és a közlekedés problémáinak kapcsán, ebben pedig mindenképpen előrelépést kell elérni, erre tettek ígéretet. Hozzátette: az elődjét, Németh Miklóst nagy becsben tartották az ott élők az elmúlt 22 évben végzett munkájáért.

– Beruházási stop van, a gazdaság nehéz helyzetben van, kevés a pénz, de én azt gondolom, hogy egy kis utánajárással, az országgyűlési képviselő segítségével talán lehet előre haladni, ha sikerül olyan fejlesztéseket létrehozni, amelyekre a településnek tényleg szüksége van – bizakodott Mwajas.

A pócsmegyer-surányi képviselő-testületben viszonylag gördülékenyen ment a munka, Mwajas Kriszta a hibát abban látja, hogy nem volt megfelelő a kommunikáció az önkormányzat és a helybéliek között. Ezen javítana az új polgármester első sorban és abban is biztos, hogy pártpolitikai érdekek nem befolyásolják majd a munkájukat, hiszen egy ilyen kis településen nincs helye a hatalmi harcoknak, a képviselők valódi képviseletet látnak el.

– Itt nem is nagyon van helye a pártoknak, pártpolitikának. Értelme sincs. Itt annak van helye, aki segít talpon tartani a települést. Most a közösségek korát éljük. Muszáj használnunk azt a sok jó szakembert, aki itt él, ha ez létrejön, akkor tudunk fejlesztéseket csinálni. Persze, ehhez nagyon nagy szükségünk van a pályázatokra és jövőbeni lehetséges befektetésekre, amik a település természeti értékeivel összhangban vannak – véli Mwajas, aki ugyan csak októberben veszi át hivatalosan a falu vezetését, de addig sem tervez tétlenkedni.

– A következő hetekben, hónapokban megkeresem majd Vitályos Eszter országgyűlési képviselőt és a környező települések polgármestereit, hogy beszélgessünk az együttműködés kereteiről, az elképzeléseinkről, terveinkről. Persze, ez egy nagyon nagy felelősség, de nyomást nem érzek. Én és a csapatom nagyon komolyan vesszük a szolgálatot. Várom az októbert, de addig is dolgozunk és rákészülünk a tennivalókra. Ez nem csak az én életemben lesz új fejezet, hanem remélhetőleg Pócsmegyer-Surány életében is – mondta a leendő polgármester.