Anyaország :: 2024. június 30. 23:02 ::

Kormányzati terminál lesz egy időre a Ferihegy 1

Július elsejétől december végéig Magyarország tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. A különleges félév folyamán megnövekedett számú delegáció fordul meg hazánkban, ők elsősorban repülővel jönnek – írja a Magyar Hang.

A nemrég állami tulajdonba került Budapest Airport külön sajtóközleményt szentelt az események, melyben azt írják: „Magyarország Kormánya, annak érdekében, hogy méltó helyszínt biztosítson az eseménynek, a műemléki védelem alatt álló, különleges atmoszférájú 1. Terminált és előterét jelölte ki az EU-elnökség során érkező delegációkkal kapcsolatos utasfolyamatok és charter gépmozgások kezelésére. Emellett a 2. Terminálra is érkeznek majd résztvevők menetrend szerinti járatokkal.”

A politikusok fogadására, egész pontosan a biztonságos és zökkenőmentes működéshez új rendszereket is kellett telepíteni. A küldöttségek kényelme érdekében a terminál komfortszintjét is megnövelték. Ez nem csak a belső közösségi tereket, mosdóblokkokat érintette, hanem az épület körüli területre is kiterjedt. Megújult a terminál előtti közúti előtér burkolata, a kerítések, szegélyek, és a zöldterületeken is tereprendezés zajlott.

„A budapesti repülőtér köti össze Magyarországot a világgal és a világot Magyarországgal. E politikai és közigazgatási szempontból kiemelt időszak során különösen fontos, hogy méltó kapuja legyünk az országnak, hiszen Európa szeme ránk szegeződik, és számos magasrangú, nemzetközi tisztviselő, illetve szakember érkezik Budapestre. Ennek felelősségét a Budapest Airport és a teljes repülőtéri közösség is maximálisan átérezte. Mindent előkészítettünk ahhoz, hogy a Magyarország EU-elnöksége során repülőgéppel érkező küldöttségeket a legkomolyabb biztonsági sztenderdek mellett magas színvonalú, gördülékeny szolgáltatás várja a légikikötőben. Köszönöm minden kollégámnak és partnerünknek, különösen a Repülőtéri Rendőri Igazgatóságnak a fáradhatatlan munkát” – mondta Francois Berisot, a Budapest Airport pár napja kinevezett új vezérigazgatója.